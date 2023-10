https://sputniknews.lat/20231019/hersh-gaza-esta-en-proceso-de-convertirse-en-hiroshima-sin-utilizar-armas-nucleares-1144933280.html

Hersh: "Gaza está en proceso de convertirse en Hiroshima sin utilizar armas nucleares"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tienen toda la intención de escenificar en la Franja de Gaza algo similar a la destrucción estadounidense de la ciudad... 19.10.2023, Sputnik Mundo

Además, en su opinión, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene toda la intención de "acabar con Hamás", sin preocuparse por los cientos de miles de ciudadanos de Gaza a los que se ordenó evacuar y trasladarse al sur del enclave el 12 de octubre, subrayó Hersh, haciendo referencia a analistas de inteligencia no identificados de Washington.Netanyahu formó un Gobierno de unidad de emergencia con el exjefe del Estado Mayor militar Benny Gantz para incorporar a su partido Unidad Nacional a la coalición de Gobierno y unirse al Gabinete de guerra, incluyendo al ministro de Defensa Yoav Gallant. Israel ha prometido "destruir" al movimiento Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza, tras sus ataques contra el sur de Israel. Mientras el paso fronterizo de Rafah, entre la Franja de Gaza y Egipto, permanece cerrado, en algún momento "las bombas de fabricación estadounidense del arsenal israelí, incluidas las conocidas como 'rompebúnkeres', pueden tener como objetivo los sistemas de túneles subterráneos donde Hamás fabricó las armas y llevó a cabo la planificación de los horribles ataques del 7 de octubre en el sur de Israel", escribió Hersh."Según los planes israelíes, no habría necesidad de una invasión terrestre masiva", habían informado fuentes internas a Hersh, mientras que las tropas israelíes "serían necesarias para dar caza en la clandestinidad a los miembros de Hamás que decidieran rendirse". Sin embargo, las órdenes a los militares israelíes, según un funcionario citado, serían "disparar en el acto", sin que la rendición fuera una opción."El funcionario me informó que los soldados de Hamás que salían de los túneles desesperados en busca de comida eran vistos por los israelíes como ratas hambrientas que encontrarían la comida envenenada. El destino de los casi doscientos rehenes, en su mayoría israelíes, aunque se sabía que también había algunos estadounidenses, no se mencionó", escribió Hersh.En consecuencia, el plan de Netanyahu, según el funcionario al que hace referencia Hersh, consiste en asegurarse de que el Ejército israelí destruya el sistema de túneles de Hamás, junto con todos los miembros del grupo militante a los que pueda dar caza. Después de eso, los restos de la ciudad de Gaza serían supuestamente atrincherados en el extremo sur. Los "rezagados de Hamás" serían localizados mientras los soldados israelíes registraban cada manzana de la ciudad destruida, agregó el periodista.Hersh también opinó sobre la visita que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó a Israel el 18 de octubre. Tras enviar previamente al Mediterráneo oriental, cerca de Israel, dos grupos de ataque de portaaviones de la Armada estadounidense, liderados por el USS Gerald Ford y el USS Dwight D. Eisenhower, el mandatario estadounidense prometió su apoyo a la operación del primer ministro Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza. Recordando la entrevista que Biden concedió el 18 de octubre a los medios de comunicación estadounidenses, en la que admitió que Hamás "debe ser eliminado por completo", al tiempo que añadió que "tiene que haber un camino hacia un Estado palestino", Hersh sugirió que esto último "no estaba en la agenda de Israel".Su visita se produjo un día después de un ataque contra el hospital árabe de Al Ahli, en el norte de Gaza, donde la población se refugiaba de los ataques aéreos israelíes contra el enclave. Toda la comunidad internacional quedó conmocionada por la catástrofe, y ciudadanos de todo el mundo se manifestaron en apoyo de Palestina e instaron a un alto el fuego. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, subrayó que el ataque al hospital es un "acto inhumano". El presidente ruso, Vladímir Putin, describió la destrucción del hospital como una tragedia y una catástrofe humanitaria. En su intervención en el Foro de la Franja y la Ruta, celebrado en Pekín, expresó su esperanza de que el terrible suceso sea una "señal" de que el sangriento conflicto de Gaza debe terminar lo antes posible.En cuanto a la demostración de fuerza de Estados Unidos en la región en medio de la escalada de las hostilidades, Hersh citó a un funcionario afirmando: "Todos los servicios estadounidenses se están lanzando a ello (...) pero Israel está diciendo: 'Vuelvan. No queremos sus cosas'. Hoy en día no hay mejores pilotos que los de las Fuerzas Aéreas israelíes. Bibi [Benjamín Netanyahu] lo tiene bajo control y ningún israelí va a preocuparse por el destino de los ciudadanos de Gaza". El funcionario anónimo también especuló supuestamente sobre si la fugaz visita de Joe Biden a Israel podría haber sido un intento de "mantener la guerra de Ucrania fuera de las portadas", en medio de la fracasada contraofensiva de Kiev.

