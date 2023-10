https://sputniknews.lat/20231019/por-esta-razon-la-escasez-de-medicamentos-en-colombia-es-un-problema-de-larga-data-1144901308.html

Por esta razón la escasez de medicamentos en Colombia es un problema de larga data

Por esta razón la escasez de medicamentos en Colombia es un problema de larga data

Las autoridades sanitarias del país sudamericano advirtieron la falta de distintos medicamentos en el mercado. En diálogo con Sputnik, expertos señalaron que... 19.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-19T02:35+0000

2023-10-19T02:35+0000

2023-10-19T02:35+0000

américa latina

medicamentos

colombia

💗 salud

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/08/17/1115327555_0:21:3071:1748_1920x0_80_0_0_c6fc6a1e2f0157909aec243d65edb82d.jpg

Autoridades sanitarias colombianas detectaron la escasez de 34 medicamentos en el sistema de salud, sobre lo cual se indicaron como principales causas la falta de materias primas y el aumento de la demanda, de acuerdo al informe de desabastecimiento correspondiente al mes de octubre de 2023 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia.El organismo de salud pública colombiano justifica la situación en la escasez de materias primas al aumento de la demanda, impacto de controles de precios, falta de oferentes y problemas asociados a logística internacional.Al verse limitados estos insumos, aseguró el experto, no puede haber una oferta fuerte que al sumarse con el control de precios de ciertos medicamentos genera una escasez que a su vez conlleva a dificultades económicas en dicho sector. El economista Raúl Ávila Forero reconoció, también en conversación con Sputnik, que el desabastecimiento de medicamentos es un "problema de larga data" en el país, a lo que se suma las dificultades que trajo la pandemia de COVID-19 en "la consecución de algunas drogas" y "el abastecimiento en algunos mercados locales".No obstante, Ávila recalcó que si bien la exportación de medicamentos de producción nacional ha aumentado en los últimos años, Colombia es un país que "no tiene patentes, no tiene desarrollo local industrial a gran escala, ni hace la producción primaria de los mismos".Así las cosas, "no deja de ser cierto" que existieron problemas "en la cadena logística" que afectó la adquisición de muchos productos a nivel mundial, debido a "las dificultades de llegar a través de puertos, de movimiento en cargas y de mercancías en el mundo", puntualizó Ávila. "Eso encareció el costo logístico de llegar a un mercado como Colombia", agregó.Por su parte, Mendez sostiene que el desabastecimiento es "preocupante", ya que satisfacer el derecho a la salud es "uno de los pilares clave del gasto público del Estado colombiano".Por ello, la escasez a mediano y largo plazo "puede generar problemas en el acceso a una salud digna para los hogares en Colombia", subrayó el analista.Por su parte, Ávila indicó que el Gobierno de Colombia "ha planteado", a través del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud, la necesidad de establecer una política pública "que mejore el tema de producción de medicamentos genéricos".

https://sputniknews.lat/20231018/colombia-es-el-socio-por-excelencia-de-israel-en-latinoamerica-que-pasaria-si-rompen-relaciones-1144860579.html

https://sputniknews.lat/20231016/gobierno-de-colombia-firma-decreto-de-cese-al-fuego-bilateral-con-disidencias-de-las-farc-1144813263.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

medicamentos, colombia, 💗 salud, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis