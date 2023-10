https://sputniknews.lat/20231018/colombia-es-el-socio-por-excelencia-de-israel-en-latinoamerica-que-pasaria-si-rompen-relaciones-1144860579.html

"Colombia es el socio por excelencia de Israel en Latinoamérica": ¿qué pasaría si rompen relaciones?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es por el momento el único mandatario en América Latina que ha adoptado una postura sin matices y a favor de... 18.10.2023, Sputnik Mundo

"Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios", señaló Petro luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel lo acusara de antisemitismo por sus críticas al conflicto con Palestina.Desde que se desató el último aumento de hostilidades entre Israel y Palestina, derivado de acciones del grupo radical palestino Hamás en el sur del país hebreo, el mandatario colombiano ha mantenido constantes críticas a la postura israelí. Por ejemplo, relacionó la violencia que sufre el pueblo de Palestina bajo el asedio del Ejército de Israel con las dinámicas de hiperconsumo de la cultura occidental y el ascenso del nazismo en Alemania en 1933. Los mensajes del presidente sudamericano generaron molestia en Israel y el vocero de su cancillería, Lior Haiat, advirtió que Tel Aviv convocó a la embajadora de Colombia, Margarita Manjarrez, para apercibirla por las declaraciones de Petro. De acuerdo con el abogado y asesor en políticas públicas colombiano Mario Hurtado Cardozo, si bien ha desatado el enojo de Israel, la postura de Petro va en la línea de la política de paz que el mandatario ha impulsado desde que llegó a la Casa de Nariño (sede del ejecutivo del país sudamericano). "Entra en coherencia en su llamado a la paz en los territorios, al respeto a la soberanía y al respeto al derecho internacional humanitario (...) Como Gobierno, está en total coherencia con lo que se propone y ha dicho. No sorprende porque va en esa línea", sentenció el especialista, en entrevista con Sputnik.Las posibles consecuencias De acuerdo con datos recopilados por Bloomberg Línea, durante 2022 Brasil y Colombia fueron los países latinoamericanos con mayor intercambio comercial con Israel, pues el primero exportó al país hebreo bienes por 1.883 millones de dólares, mientras que las exportaciones de Bogotá a Tel Aviv alcanzaron los 1.075 millones de dólares. Hurtado Cardozo señaló que en caso de que Colombia rompa relaciones diplomáticas o comerciales con Israel, en donde más podría resentirlo el país sudamericano sería en el sector armamentístico y de inteligencia, que de hecho ya se vio afectado por las declaraciones de Petro, pues el pasado 15 de octubre Tel Aviv decidió detener las exportaciones de seguridad a Bogotá en represalia. "A través de Israel se sigue intercambiando mucho armamento en el caso de Colombia específicamente", agregó el especialista. De acuerdo con reportes locales, el Ejército, la Policía y la Fiscalía colombianas usan varias armas producidas por la Industria de Armas de Israel (IWI, por sus siglas en inglés), entre las que destacan la pistola semiautomática Jericho, el rifle X95 y los fusiles Galil, además de que la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) posee varios fusiles israelíes y en su inventario destaca una flota de 24 aviones de combate Kfir. Para el internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Carlos Manuel López Alvarado, Rusia podría suplir a Israel en ese suministro a Colombia. Sin embargo, aseveró, Estados Unidos no permitirá que Moscú tome fuerza en la región, por lo que es muy probable que sea Washington el actor que busque la primacía en dotar de armamento a Colombia. Pero no solamente Colombia se vería afectada ante una eventual ruptura. De acuerdo con Hurtado Cardozo, el país sudamericano exporta una buena cantidad de alimentos "de primera calidad" a Israel, además de que históricamente Bogotá ha sido el principal aliado regional de Tel Aviv."Colombia es el socio por excelencia en Latinoamérica de Israel, que no tiene, digamos, los mismos lazos comerciales con otros países, pese a que también tiene un tratado con Mercosur. En términos estratégicos, Colombia es muy importante para Israel, entonces es un perder de ambas partes, pero para Israel quizá políticamente en la región pueda implicar un poco más en términos de su poderío político-armamentístico", añadió.La imagen de Petro hacia el mundo Aunque el posicionamiento del presidente colombiano ha sido duramente criticado por un sector del interior del país y por simpatizantes de Israel, lo cierto es que su mensaje puede llegar a posicionarlo como un líder regional, coincidieron los dos expertos consultados por Sputnik. "Podría convertirse, y también en la lógica de la conflictividad interna en Colombia después de tantos años de guerra, como un actor internacional que promueve la paz y que tiene toda la legitimidad, por la historia misma, de serlo", estimó Hurtado Cardozo."Creo que él estaría apuntando a eso, a un liderazgo mucho más internacional", añadió. El éxito de esta estrategia de Petro, ponderó el abogado, se revelará conforme vaya avanzando el conflicto en el Levante mediterráneo, pues así como hay quienes se identifican con su posicionamiento, mismamente puede resultar problemático para otros. Al respecto, el académico de la UNAM indicó que en estos momentos el presidente colombiano tiene "los reflectores" sobre él, lo cual, además de visibilidad internacional, "a nivel interno le permite afianzar a su base sólida". Sobre si el posicionamiento de Petro podría ser replicado por otros países de la región, ambos especialistas indicaron que dependerá del avance del conflicto palestino-israelí, pues si el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu sigue atacando la Franja de Gaza como lo ha venido haciendo en los últimos días, es posible que otros países dejen su neutralidad y apoyen la causa palestina. En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos sobre Gaza y está preparando una ofensiva terrestre.Según los últimos datos disponibles, la escalada de violencia ha causado más de 1.400 muertos y más de 4.200 heridos en Israel, y más de 3.500 muertos y más de 12.500 heridos en Gaza, así como unos 200 rehenes que Hamás tendría retenidos en el enclave.

