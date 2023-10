https://sputniknews.lat/20231019/putin-acusa-al-comite-olimpico-internacional-de-discriminar-a-los-atletas-rusos-1144930940.html

Putin acusa al Comité Olímpico Internacional de discriminar a los atletas rusos

Putin acusa al Comité Olímpico Internacional de discriminar a los atletas rusos

PERM, RUSIA (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció la discriminación de la que son objeto los deportistas de su país por parte del Comité... 19.10.2023, Sputnik Mundo

Putin subrayó que los Juegos Olímpicos son usados como una herramienta de presión política contra los deportistas, que no tienen nada que ver con la política. El presidente remarcó que Rusia seguirá colaborando con todos los países que comparten los valores tradicionales y los principios del deporte. Hoy por hoy, destacó Putin, se ha puesto a prueba "la unidad de la gran familia deportiva nacional, la fidelidad a los verdaderos valores deportivos, los principios olímpicos de la solidaridad, la igualdad y el juego limpio". "El deporte es una prioridad para el Estado y componente importante de los objetivos del desarrollo nacional. Seguiremos siendo fieles a las mejores tradiciones de nuestra escuela deportiva y continuaremos trabajando en el deporte de alto rendimiento", apuntó. El foro internacional que se celebra en Perm, remarcó el presidente, contribuirá al avance del deporte y a su importante misión que consiste en fortalecer la amistad de los pueblos y educar a las nuevas generaciones responsables y fuertes de espíritu. El Comité Olímpico de Rusia espera levantamiento de sanciones a deporte ruso para 2028El presidente del Comité Olímpico de Rusia, Stanislav Pozdniakov, expresó su convicción de que las sanciones contra el deporte ruso se levantarán para los Juegos Olímpicos de 2028.El presidente del Comité Olímpico de Rusia agregó que la situación "ya está cambiando".Asimismo, Pozdniakov comentó la reciente decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de suspender al Comité Olímpico de Rusia hasta nueva orden, debido a la incorporación de los consejos olímpicos de las repúblicas de Donbás y las regiones de Jersón y Zaporozhie en el organismo deportivo ruso."El objetivo de nuestros colegas occidentales es fragmentar nuestro equipo en atletas individuales neutrales, llamados a renunciar a toda asociación con su país. El COI ha tomado otra decisión contraproducente con implicaciones políticas", indicó.Sin embargo, Pozdniakov opinó que para su país la situación mejoró ya que actualmente puede acudir a los tribunales, y expresó que Rusia está "preparada para la degradación del sistema" y apoya a sus deportistas.Los Juegos Olímpicos de 2028 se celebrarán del 14 al 30 de julio en Los Ángeles.Numerosos países condenaron la operación militar rusa en Ucrania que continúa desde febrero 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. En particular, el COI recomendó a las federaciones deportivas internacionales que no permitieran a los atletas de Rusia y Bielorrusia participar en competiciones debido a las hostilidades en Ucrania. Sin embargo, en marzo pasado, el organismo recomendó a las federaciones internacionales permitir que los atletas rusos y bielorrusos que no apoyan la operación rusa en Ucrania ni están vinculados con el Ejército ni fuerzas de seguridad, participen en los eventos deportivos en condición de neutrales.

