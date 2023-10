https://sputniknews.lat/20231020/conflicto-palestino-israeli-denota-la-irrelevancia-de-las-naciones-unidas-1144973884.html

Conflicto palestino-israelí denota la irrelevancia de las Naciones Unidas

Conflicto palestino-israelí denota la irrelevancia de las Naciones Unidas

El sistema multilateral pierde credibilidad ante la intensificación de los conflictos internacionales. 20.10.2023

Conflicto palestino-israelí denota la irrelevancia de las Naciones Unidas

En el marco del recrudecimiento de las hostilidades entre Palestina e Israel a causa de los fuertes bombardeos en la Franja de Gaza, el investigador chileno Gabriel Gaspar dialogó con GPS Internacional para analizar las ramificaciones geopolíticas del conflicto.El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Ankara hará todo lo posible para detener la escalada palestino-israelí, que puede tener consecuencias regionales y globales muy graves. En este marco, "se trata de un conflicto que tiene múltiples ramificaciones, siendo la más evidente la del mundo árabe en general, porque la causa palestina genera una particular empatía en dichos países", dijo. También se destaca Irán, "que es una potencia en ascenso con fuertes conflictos con Israel", explicó.Tanto en lo estratégico militar como en lo económico, "estamos a ante una chispa que puede estallar y encender varios focos de incendio en materia de seguridad a nivel global", sostuvo. Ello se agrava debido a la "existencia de posiciones extremas que hacen difícil la posibilidad de acuerdo", dijo. Mientras Hamás "reclama la desaparición del Estado de Israel, dentro de este país hay sectores muy cercanos al Gobierno de Netanyahu que jamás aceptarán la existencia de un Estado palestino", sostuvo.La crisis humanitaria en Gaza interpela a un sistema internacional desdibujadoEsta crisis también "demuestra la incapacidad de los mecanismos multilaterales de poder instalar una fórmula política negociada, así como el fracaso de las anteriores instancias de pacificación, en las que EEUU ofició como garante", indicó. Por estos motivos, "estamos a las puertas de un conflicto más grave de lo que inicialmente se podría pensar", dijo. En este contexto, "con la amenaza de la incursión israelita y los bombardeos, la crisis humanitaria en Gaza se ha acentuado", concluyó.Perú: congresistas piden la vacancia de BoluarteLa presidenta "ha promovido un discurso de odio contra los manifestantes", indicó a Sputnik el analista Nicolás Fuentes.Un grupo de congresistas de Perú presentaron una moción (pedido) para destituir a la presidenta Dina Bolaurte por la causal constitucional de incapacidad moral permanente para ejercer el cargo. Al respecto, "se trata de un pedido de vacancia que contraviene el artículo 115 de la Constitución, el cual regula la encargatura del despacho presidencial cuando el presidente es autorizado por el congreso para salir del territorio nacional", remarcó el jurista peruano.En este marco, "la moción es muy interesante porque pone en evidencia a diversos presidentes interinos que se han visto en la obligación de no salir del territorio del país porque no tenían vicepresidente", explicó. Estamos ante un asunto que "no está en el debate popular, ya que la población si quiere una vacancia, pero no por este asunto, sino por las muertes a causa de la represión de las protestas", indicó. Sobre ello, "estamos ante una jefa de Estado que ha convalidado operaciones militares", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

