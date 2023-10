https://sputniknews.lat/20231020/de-que-va-la-ley-propuesta-por-bolivia-para-limitar-la-extranjerizacion-de-la-tierra-1144953296.html

¿De qué va la ley propuesta por Bolivia para limitar la "extranjerización de la tierra"?

El Gobierno de Bolivia entregó a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley dirigido a "regular la tenencia de las tierras rurales por personas extranjeras, naturales o jurídicas, en resguardo de la soberanía nacional", según la misiva fechada en septiembre pasado.La propuesta, que aún no ha sido tratada, pretende que ninguna persona extranjera pueda poseer más de 2.000 hectáreas. Según la Constitución, el límite de posesión para las y los bolivianos es de 5.000 hectáreas.Según la Fundación Tierra, en Bolivia hay un millón de hectáreas en manos de personas extranjeras, mayormente productores agrícolas y ganaderos de Brasil y Argentina, entre otros países, sobre todo en la región oriental de la nación. Los datos provienen del estudio que publicó el investigador Miguel Urioste, en 2011, titulado Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia.En el trabajo, Urioste concluye que "este fenómeno de concentración y acaparamiento se debe a una combinación de políticas estatales bolivianas y a condiciones de mercado y no se ha producido como efecto específico del auge de los precios de los alimentos y de la crisis financiera internacional de los años 2007/2008"."Mercantilización y extranjerización de tierra"Gonzalo Colque, también investigador de Fundación Tierra, compartió a Sputnik sus percepciones sobre la propuesta firmada por Arce. El proyecto de ley del ejecutivo recibió críticas de la oposición y de algunas organizaciones de la sociedad civil. Lo acusan de xenófobo y de poco riguroso para sustentar lo que propone.Según el texto, estas tierras luego se utilizan "en la producción de monocultivos para la exportación, con la única finalidad de obtener el mayor rédito económico posible de forma particular, contradiciendo las políticas nacionales de seguridad y soberanía alimentaria del país"."¿Cuáles son los criterios técnicos, jurídicos y económicos para señalar que es permisible para los extranjeros poseer hasta 2.000 hectáreas y más allá de eso no? Queríamos consultar esos tipos de datos y no existen, entonces desde nuestra percepción, es una ley sin sustento técnico, sin una justificación que ayude a entender cuál sería la necesidad de tener una ley así", dijo Colque a Sputnik.En su artículo 4, el texto normativo también establece que "las comunidades cuyos miembros sean descendientes de extranjeros (...) no podrán ser beneficiadas con la dotación de tierras fiscales, bajo pena de nulidad de los actos y aplicación de sanciones contra los responsables".No obstante, al investigador sí le pareció razonable que no se vendieran tierras a extranjeros ubicadas dentro de los 50 kilómetros de las fronteras nacionales.Colque explicó que, según la actual normativa, cualquier persona boliviana o extranjera tiene derecho a poseer hasta 5.000 hectáreas en el caso de las propiedades ganaderas de las tierras bajas, así como hasta 2.000 hectáreas cuando se trata de tierras agrícolas."Esas son las limitaciones que teníamos hasta ahora. No es permisible la acumulación de más hectáreas con el fin de evitar la excesiva concentración de la tierra, en manos de pocos empresarios o capitalistas", mencionó el investigador.Preservar la soberaníaEl viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, dijo a la prensa que con este proyecto de ley "se trata de preservar nuestra propiedad agraria en nuestro país, preservar la soberanía nacional sin excluir, sin prohibir que extranjeros que quieran invertir, producir la tierra en nuestro país, que lo hagan. Pero que sea bajo ciertos parámetros y límites que serán regulados por nuestro Estado".Según el proyecto de ley, "algunos beneficiarios de predios rurales únicamente están a la espera de obtener el derecho de propiedad saneada para luego transferirlo a ciudadanos extranjeros, convirtiendo la propiedad agraria en un simple objeto mercantil".De esta manera, "se pone en peligro la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia sobre su territorio, desnaturalizando totalmente una característica fundamental de la propiedad agraria: la de cumplir la Función Social o Función Económica Social".Bolivia consta de 109 millones de hectáreas. Según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 26,7 millones de esas hectáreas son tierras fiscales.El proyecto de ley gubernamental contempla qué hacer con esos terrenos: "Las tierras fiscales disponibles identificadas a la conclusión del proceso de saneamiento son exclusivamente para dotar a indígena originario campesino, comunidades interculturales originarias, afrobolivianas y comunidades campesinas que no las posean o las posean de forma insuficiente".

