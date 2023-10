https://sputniknews.lat/20231020/fallece-carlos-romero-deschamps-el-polemico-exlider-sindical-petrolero-de-mexico--1144973093.html

Fallece Carlos Romero Deschamps, el polémico exlíder sindical petrolero de México

El exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, falleció a los 79 años a causa de un infarto... 20.10.2023, Sputnik Mundo

américa latina

carlos romero deschamps

méxico

andrés manuel lópez obrador

partido revolucionario institucional (pri)

petróleos mexicanos

política

Tras darse a conocer la noticia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió sus condolencias a los seres queridos del exlíder sindical. Desde 2019, Romero Deschamps ya no encabezaba el grupo sindical más importante en el gremio de los hidrocarburos en México, después de que renunció a su cargo por investigaciones en su contra."Hay dos denuncias, dos informes, que se enviaron a la Fiscalía General de la República, no se congelaron sus cuentas (como publicó la prensa local), pero sí se enviaron las denuncias y los informes", declaró López Obrador el 16 de octubre de aquel año. La pesquisa sobre el líder petrolero, que no ocultaba su fortuna en propiedades y estilo de vida, estaba "relacionada con ingresos y obtención de recursos, básicamente, obtenidos de investigaciones o avisos de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda [y Crédito Público]", detalló el mandatario mexicano.Vida y escándalosRomero Deschamps nació en Tampico, Tamaulipas, estado en el noreste del país latinoamericano. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), desde los 14 años se acercó al mundo de los hidrocarburos, ya que entonces consiguió su primer empleo en Petróleos Mexicanos (Pemex). Uno de los cargos que tuvo en la empresa fue como chófer de camión cisterna.Llegó a ser líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en 1993, cuando se destituyó a Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina, quien estuvo en ese cargo por cerca de 30 años.Un destino similar fue del de Romero Deschamps, ya que detentó este puesto durante 26 años.Además de su paso por el sindicato petrolero, formó parte de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tanto como diputado como senador, esto entre 1979 y 2018.Investigaciones periodísticas señalan que Romero Deschamps acumuló acusaciones en su contra por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, evasión de impuestos y enriquecimientos ilícito por 150 millones de dólares.

méxico

carlos romero deschamps, méxico, andrés manuel lópez obrador, partido revolucionario institucional (pri), petróleos mexicanos, política