Accidentes en Pemex: "Quitaron a los trabajadores con experiencia y fueron mermándola"

Accidentes en Pemex: "Quitaron a los trabajadores con experiencia y fueron mermándola"

Los accidentes en la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) van al alza, de acuerdo con datos de la propia compañía petrolera, que enfrenta señalamientos... 26.07.2023

El espectacular incendio del 7 de julio registrado en la plataforma Nohoch Alfa, en Cantarell, Golfo de México, que resultó con un saldo de dos personas muertas, una más desparecida y ocho lesionados, entre ellos tres trabajadores de Pemex, es solo el último de los accidentes que han tenido lugar en las diversas instalaciones de la empresa paraestatal mexicana.El índice de frecuencia de accidentes para el personal de Pemex se ha incrementado, de acuerdo con datos de la propia compañía petrolera citados por el diario Reforma.Conforme a estas cifras, en 2022 este índice registraba 0.58 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, una cifra mayor en 57% a la registrada en 2021, según el espacio informativo especializado Oil & Gas Magazine.Para el ingeniero de mantenimiento Jorge Soto, quien trabajó 25 años en Petróleos Mexicanos, lo primero que hay que tener en cuenta al valorar los incidentes es que suceden no solo en la empresa mexicana, sino en la industria petrolera de todo el mundo.Soto obtuvo su plaza en la petrolera en 1976, cuando apenas tenía 16 años de edad, ya que en ese momento había una ampliación en las instalaciones de la refinería "Antonio M. Amor", de Salamanca, Guanajuato, y su padre, también trabajador petrolero, lo recomendó, como era usual en esos momentos, donde muchos de los hijos de los protagonistas de la expropiación petrolera del expresidente Lázaro Cárdenas —consolidada en 1938— comandaban y sacaban adelante a la industria más importante del país.Consultado sobre los recientes accidentes en Cantarell y otras refinerías, el ingeniero petrolero, ahora retirado, hace hincapié en que una parte importante de estos accidentes finca en la publicidad que medios de comunicación les dan. Y otro punto a considerar son las batallas políticas en la lucha por el poder dentro de la petrolera mexicana, una empresa con unos 120.000 empleados y clave en las finanzas públicas del país latinoamericano."Lo que observábamos era que cuando había un gerente de una refinería que tenía tiempo, que iba desarrollando una cierta actuación positiva, pero que no era del agrado de sus competidores —que siempre había, por lo que significa ser gerente de una refinería— era cuando cortaban los presupuestos, cuando no había plazas extraordinarias, ahí empezaban los accidentes", cuenta el ingeniero Soto.Y es que, dice Soto, en una refinería como la de Salamanca puede haber millones de posibles motivos para detonar accidentes, en muchas ocasiones de dimensiones catastróficas, desde un empaque desgastado y que no se cambia a tiempo, hasta un tornillo mal colocado.Petrolera bajo fuego Y un ejemplo podría ser la refinería Lázaro Cárdenas del Río, en el municipio de Minatitlán, sur de Veracruz, donde se han registrado al menos cuatro incendios solo en los últimos dos años.El último de ellos tuvo lugar el 23 de mayo, cuando un incidente en la planta U-100, ubicada en el Sector No. 3 de la refinería, ocasionó que se extendiera el fuego, provocando quemaduras en tres trabajadores, quienes tuvieron que ser trasladados al Hospital Regional de Pemex en Minatitlán.Otro incendio se presentó en esta misma refinería de Veracruz el 23 de febrero de este año, en el área del banco de cambiadores de calor de la planta Combinada Maya, que resultó en la muerte de tres trabajadores de la petrolera y en la hospitalización de al menos otros dos.En diciembre de 2021 ya se había producido otro incendio sin víctimas en esta misma planta refinadora de petróleo y el 7 de abril de ese mismo año se vivió otra conflagración en el área de transferencia de diésel a gasolina, que dejó al menos seis trabajadores heridos.El 23 de febrero de este año, se registró otro incendio en el equipo de perforación PM-119 que daba mantenimiento a la Cavidad Tuzandepetl-331, mismo que forma parte del proyecto de rehabilitación de cavidades de la Planta de Almacenamiento Estratégico Tuzandepetl, ubicada en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz. Cinco trabajadores de Pemex perdieron la vida en este incidente, de acuerdo con informes de la propia empresa productora de hidrocarburos.El 7 de julio de 2021, se registró una fuga de gas en el ducto submarino de 12 pulgadas a 150 metros de la plataforma satélite KU-C, localizada en la Sonda de Campeche, perteneciente al Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap.En este incidente no hubo fallecidos ni personas heridas, pero las imágenes de un inmenso aro de fuego sobre la superficie del mar dieron la vuelta al mundo y provocaron cuestionamientos a las políticas energéticas del presidente López Obrador.'Un estrangulamiento terrible'Para el ingeniero Jorge Soto, un fenómeno clave para entender estos accidentes es que la petrolera se ha ido deshaciendo de su personal con mayor experiencia, en lo que él considera que fue un proceso para desmantelarla y eventualmente privatizarla, al menos hasta antes de la Administración del hoy presidente de México, que comenzó en diciembre de 2018."Yo lo atribuyo a los intentos de privatización que ha habido de Pemex", dice Soto, quien explica que él se jubiló de la petrolera antes de cumplir la edad reglamentaria con una oferta en la que mantenía el 100% de su salario, además de otro monto extra. "Todos salimos corriendo", dice el petrolero, pero a la larga esa salida de personas calificadas, formadas y con experiencia ha terminado por mermar a la empresa paraestatal."En el sexenio de Peña Nieto pasaron cosas que nunca nos pasaron a nosotros, como el hecho de que una planta no tuviera la materia prima en cuanto a lo que se refiere a los catalizadores o a los elementos químicos para poder operar ¡Paro de planta por una falta de suministro! Fue un estrangulamiento terrible el que se hizo y la intención era que precisamente sucedieran estos accidentes; esa situación, quitar a la gente con experiencia para facilitar la venta de Pemex", afirma Soto."El aumento del contratismo, la corrupción, el quitar a la gente con experiencia todo eso iba encaminado a eso, a mermarla", subraya el trabajador petrolero "de toda la vida", como él mismo se define.Baja crediticia... por accidentesEl pasado 14 de julio, Fitch Ratings degradó las calificaciones de incumplimiento crediticio de largo plazo en moneda extranjera y local de Pemex de 'BB-' a 'B+', en lo que señaló como un reflejo del "continuo débil desempeño operativo de Pemex" y que podría limitar sus fuentes de financiación de bancos, inversores y proveedores.Fitch consideró que los múltiples incendios en activos e infraestructuras crítica reflejan "preocupaciones relativas a la gestión de sus operaciones y/o a la falta de gastos de capital de mantenimiento en sus activos e infraestructuras básicos"."El elevado servicio de la deuda y la necesidad del gobierno de financiar flujos de tesorería negativos han sido razones clave de la escasa inversión", dijo la consultora al explicar las razones de su decisión de degradar la calificación crediticia de la petrolera. "A Fitch le preocupa que la gestión de sus operaciones y/o la falta de gastos de capital de mantenimiento en sus principales activos e infraestructura desafíen aún más su perfil financiero", detalló.También expresó su preocupación por la gestión de sus operaciones y la supervisión regulatoria para garantizar que Pemex y otros operadores del país cumplan las normas del sector en materia de seguridad y bienestar de los empleados.De acuerdo con una nota del periódico Reforma, publicada el 13 de julio, la inversión de Pemex para revertir daños y prevenir accidentes cayó 48.3% en los primeros cuatro años de la actual Administración.En 2022, los recursos destinados a este rubro fueron de 2.201 millones de pesos, mientras que en 2019 fueron 4.265 millones, señaló el rotativo, que citó datos de la propia compañía mexicana.Adiós al negociazoPara el ingeniero Soto, es una tristeza lo que ha sucedido con Pemex. Y es que el petróleo es un "negociazo", afirma y pone como ejemplo el caso de Texas, donde hay alrededor de 130 refinerías que surten gasolinas y todo tipo de combustibles a Estados Unidos, y aún sobra hidrocarburo para la exportación."Si aquí hubiéramos tenido 10 o 15 refinerías tendríamos para exportar a Centro y Sudamérica y más", dice Soto con un dejo de nostalgia por aquellos tiempos en los que los trabajadores sacaron adelante una industria que ha sostenido al país en el último siglo.

