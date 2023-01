https://sputniknews.lat/20230105/miles-de-peruanos-concurren-a-las-playas-de-ancon-pese-a-su-cierre-por-derrame-de-petroleo-1134367185.html

Miles de peruanos concurren a las playas de Ancón pese a su cierre por derrame de petróleo

Miles de bañistas concurrieron a las playas del distrito de Ancón, al norte de Perú, para disfrutar del verano pese a que las zonas se mantienen bajo acceso restringido debido al derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022, cuando 12.000 barriles de crudo de una refinería operada por Repsol en Ventanilla terminaron vertidas en el mar.Como marca la tradición, previo a la pandemia de COVID-19 y el derrame de hidrocarburos, los habitantes de la zona acudieron de forma masiva a la playa para celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, ninguna de las playas del municipio de Ancón ha sido habilitada por las autoridades para bañarse.Si bien ninguna playa fue habilitada, un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) admite que tres playas de la zona se mantienen libres de hidrocarburos. De todas maneras, persisten dudas sobre si estas pueden ser visitadas sin ningún tipo de riesgo para la salud.El alcalde del municipio de Ancón (al norte de Lima), Samuel Daza, señaló a la prensa local que la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) no brinda información clara sobre el estado de los balnearios de su distrito. Para Daza, "hay una incongruencia de Digesa" que tiene que resolverse debido a que el organismo reconoce a tres playas no afectadas pero, por otro lado, son calificadas como "no saludables" para su visita.La autoridad municipal también anunció un plantón para el próximo 15 de enero, fecha en que se cumple el aniversario del derrame, para exigir respuestas de Digesa y el resarcimiento correspondiente a la empresa Repsol. Además, reclamó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, atienda el caso.En la misma línea, el alcalde del distrito de Santa Rosa (norte de Lima), George Robles, solicitó al Gobierno de Dina Boluarte apoyo para que la compañía responda por los daños ocasionados."Necesitamos recuperar la imagen de nuestro distrito y creo que tiene que haber una indemnización de infraestructura de por medio para poder recuperar todos esos visitantes de Lima, del cono norte", sostuvo en diálogo con RPP Noticias. Además, advirtió que en las playas donde anteriormente no se observaban registros de contaminación, la arena comenzó a tornarse negra.Si bien las playas de Ancón permanecen inhabilitadas, el Municipio sí permite el tránsito peatonal por el malecón, los paseos en bicicleta o la visita a restaurantes marinos y criollos de la zona.El Ministerio de Salud, en tanto, lanzó una aplicación bajo el nombre Verano Saludable y permite reconocer las playas y piscinas habilitadas en todo el país. Hasta el 21 de diciembre, la cartera había vigilado casi el 70% de la totalidad de las playas (356) y reconocido que solo el 29.55% de estas eran aptas para su visita.

