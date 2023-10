https://sputniknews.lat/20231020/trabajadores-en-espana-situacion-cada-vez-mas-precaria-y-los-autonomos-los-mas-castigados-1144976172.html

Trabajadores en España: ¿situación cada vez más precaria, y los autónomos los más castigados?

En niveles históricos. Es donde se sitúa el número de trabajadores en España luego de la aprobación de la reforma laboral. En este escenario, el país se... 20.10.2023, Sputnik Mundo

‘Todo ventajas’Para los trabajadores españoles, son ‘todo ventajas’. Y es que para poder sobrevivir, muchos se ven obligados a tener más de un empleo, a tal punto que las cifras en ese rubro han trepado de manera histórica. Pero este hecho va más allá cuando se extrapola a los datos de afiliación a la Seguridad Social.Y es que el multiempleo ascendió a 778.936 afiliaciones 'extra' en la Seguridad Social en 2022, que en realidad no corresponden a un individuo, sino a los múltiples trabajos que compagina un pluriempleado. Suponen un 3,9% del total de las registradas el máximo de la serie histórica. Algo que implica, entre otras cosas, que el número medio de personas dadas de alta en la Seguridad Social como trabajador se mantenía por debajo de los 20 millones el pasado año.Asimismo, España vuelve a situarse en el grupo de avanzadilla de subida de la presión fiscal, según se desprende de la docena de planes presupuestarios enviados hasta este lunes a la Comisión Europea para 2024. Sólo Eslovenia y Lituania prevén un salto algo mayor, pero manteniendo una ‘tax burden’ más baja que España.Para el sociólogo, máster en Cooperación y Desarrollo Internacional, docente y comunicador Aníbal Garzón, advierte que primero que todo hay que analizar la economía española, que es frágil en comparación con otros países europeos, para llevar a cabo el Gobierno diferentes planes de empleo, como pueden llevar en Francia o en Alemania."Ha habido una inflación elevada que está empobreciendo a mucha población española, porque no están creciendo los salarios, según la inflación que se está llevando. Ha habido un crecimiento de salario mínimo con el Gobierno entre Podemos y el PSOE, pero no se está llegando ni siquiera a la carta europea del salario mínimo. No se está llegando a indicadores importantes. Tenemos otros países como Francia, Alemania, que tienen salarios mínimos de 1.600, 1.700, 1.800 euros, y en España no se está dando, cuando los precios son muy similares en vivienda, educación, gasolina, por lo tanto, hay un empobrecimiento", apunta Garzón.Los autónomos, verdadero sostén de la economía española, los más castigadosEn este contexto, el 72,1% de los autónomos españoles, que suponen el verdadero sostén de la economía del país, afirma que no ha tenido acceso a ninguna de las ayudas de los fondos Next Generation, mientras los afortunados que sí lo han conseguido, las más solicitadas por el colectivo son las ayudas para digitalizar las empresas.En este escenario, el periódico español OK Diario informa que los autónomos son vigilados por Hacienda en España, que está centrándose en pequeñas y medianas empresas en sus inspecciones.En este sentido, Garzón explica que "en España tenemos el Estatuto de Trabajadores donde hay un mecanismo legal; el Estatuto de Empleo Público que son los funcionarios; y luego tenemos el Estatuto de Autónomos, que finalmente los derechos son mínimos. Y esto es un factor que es clave, porque los que mueven en realidad mucho la economía en España son los autónomos, que además están haciendo frente a un mundo digitalizado y el mundo de la comunicación y la compra por internet, y a veces le es difícil a una pequeña tienda poder competir con grandes superficies comerciales. No olvidemos que las grandes empresas del IBEX 35 no es el sector prioritario de trabajo en España, aunque sean estratégicos, sino donde más trabaja la gente es en pequeñas y medianas empresas en España", observa Aníbal Garzón.

