https://sputniknews.lat/20231021/argentina-contra-el-vaticano-asesor-de-milei-revive-una-polemica-de-principios-del-siglo-xx--1144989742.html

Argentina contra el Vaticano: asesor de Milei revive una polémica de principios del siglo XX

Argentina contra el Vaticano: asesor de Milei revive una polémica de principios del siglo XX

La propuesta de un asesor del candidato Javier Milei de romper relaciones con el Vaticano volvió a poner en cuestión la relación entre la política argentina y... 21.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-21T03:00+0000

2023-10-21T03:00+0000

2023-10-21T03:00+0000

américa latina

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

vaticano

javier milei

julio roca

política

religión

sergio massa

santa sede

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/0a/05/1116746953_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_d631b3150135e4d1316164e2f91104fb.jpg

Las declaraciones del economista Alberto Benegas Lynch en el cierre de campaña del candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, despertaron cuestionamientos de la esfera política argentina, incluso en la interna de los propios libertarios. El economista, que es considerado "un prócer" por Milei, sugirió que habría que "imitar lo que hizo el presidente [Julio Argentino] Roca (1894-1904) y suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano", tras considerar que en la Santa Sede hay un "espíritu totalitario".Si bien los dichos del asesor fueron relativizados por el propio Milei, que aclaró que la propuesta de Benegas Lynch era "a título personal", el mensaje puede enmarcarse en que el candidato libertario desde hace mucho tiempo "tiene una posición de agresión sobre la Iglesia", comentó a Sputnik el historiador e investigador Alberto Lettieri.Desde el sector libertario son varias las referencias que se han realizado contra la Iglesia y también contra el papa Francisco. Incluso en el primer debate presidencial el candidato oficialista Sergio Massa increpó al dirigente libertario por haber ofendido a los argentinos y al sumo pontífice y le exigió disculparse con el pueblo argentino y con el líder de la Iglesia católica. Para Lettieri en el discurso del militante libertario hay una "distorsión" de la historia política argentina debido a que si bien hubo una ruptura de relaciones con el Vaticano durante la presidencia de Roca, "fue por el motivo inverso" al que invocan los seguidores de la Libertad Avanza.Mientras que el objetivo de Milei es dar lugar a un camino para "eliminar la salud, la educación pública, la asistencia social y demás", la Presidencia de Roca estableció la educación primaria universal, gratuita y obligatoria."La presidencia de Roca sancionó la Ley 1420 en 1884 que dispuso la educación universal, gratuita y obligatoria para todos los niños de la Argentina, cuando la Iglesia quería mantener la enseñanza religiosa a rajatabla", explicó el experto.Esa reglamentación es considerada en el país como la normativa más importante en materia educativa, al menos hasta mediados del siglo XX. La ley logró garantizar la laicidad en las escuelas públicas, autorizando sólo las clases de religión antes o después de las horas de clase y solo a los niños de su respectiva comunión. "Ahí se generó una tensión donde el Estado argentino claramente intervino en favor de los intereses del conjunto, de la posibilidad de la alfabetización pública en una sociedad con un altísimo nivel de analfabetismo", aseguró Lettieri.Contrario a las ideas de Roca, el candidato libertario ha propuesto un sistema de vouchers educativos, inspirado en el sistema chileno. Desde esta perspectiva, el aspirante busca, a partir de una lógica de mercado, financiar la demanda educativa en lugar de la oferta.La propuesta de Milei busca otorgar un voucher a las instituciones educativas por cada estudiante que integre su matrícula, de esta forma, para los defensores de este sistema, los centros de estudio mejorarían su calidad dado que deberían competir para atraer más estudiantes.Una Argentina católicaEn Argentina, la Constitución de la República reconoce el culto católico apostólico romano como el culto oficial del Estado. Pero si bien la mayoría de los argentinos se reconocen como católicos, para el experto no es posible decir que sea una sociedad masivamente practicante.El especialista sostuvo que, a diferencia de otras sociedades, los acuerdos con las instituciones religiosas en términos de votación, generalmente no tienen la adhesión masiva de todos aquellos que pueden reconocerse como miembros de la comunidad, sino sólo de los núcleos duros de practicantes, que son bastante reducidos.En ese sentido, el especialista manifestó que hay cierta incertidumbre en relación al impacto que pueden llegar a tener estas declaraciones contra la Iglesia Católica de parte de integrantes de La Libertad Avanza.De acuerdo a la segunda encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina llevada adelante por el Conicet en 2019, si bien el catolicismo disminuyó en el país en una década, aún representa una gran mayoría (62,9%). Los argentinos que manifestaron no tener una religión representaron el 18,9% y los evangélicos constituyeron el 15,3%. Según el estudio la región que comprende al NOA fue considerada la más católica.Ante los dichos de Benegas Lynch, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, manifestó estar "azorado y sorprendido" con la propuesta del candidato de La Libertad Avanza."Lo escuché y quedé azorado, sorprendido, en un momento en el que tratamos de pedir una Argentina unida", indicó el arzobispo en declaraciones a radio Perfil. "Como argentino me asusta que en nombre de la libertad podamos aplaudir romper relaciones, quebrar vínculos, dejar de tender puentes", agregó.A mediados de septiembre, Milei destacó que el papa Francisco tiene "afinidad con los comunistas asesinos".

https://sputniknews.lat/20231011/por-que-la-figura-del-papa-francisco-sobrevuela-las-elecciones-en-argentina-1144611612.html

https://sputniknews.lat/20231020/esta-en-juego-la-insercion-global-el-posible-impacto-geopolitico-de-las-elecciones-en-argentina-1144945265.html

https://sputniknews.lat/20231019/el-gobierno-argentino-rechaza-propuesta-de-asesor-de-milei-de-romper-con-el-vaticano-1144940636.html

argentina

vaticano

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

argentina, elecciones generales en argentina (2023), vaticano, javier milei, julio roca, política, religión, sergio massa, santa sede, 💬 opinión y análisis