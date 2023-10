https://sputniknews.lat/20231021/jaque-de-china-eeuu-se-da-un-martillazo-en-el-dedo-con-las-nuevas-restricciones-al-gigante-asiatico-1145009633.html

Jaque de China: EEUU se da un martillazo en el dedo con las nuevas restricciones al gigante asiático

Nuevas restricciones a la exportación de chips. Son las que ha impuesto la Administración del presidente de EEUU, Joe Biden, y que buscan impedir que China... 21.10.2023

al contado

rusia

china

adrián zelaia

eeuu

EEUU se enrocaSegún la secretaria de Comercio de EEUU, Gina Raimondo, las nuevas restricciones a la exportación de chips a Chinaimpuestas por la Casa Blanca, buscarían atajar el acceso de Pekín a "semiconductores avanzados que pudieran impulsar avances en inteligencia artificial [IA] y computadoras sofisticadas que son clave para sus aplicaciones militares".Según abundan desde Washington, esos desarrollos pueden servir en operaciones como guiar misiles hipersónicos, crear potentes sistemas de vigilancia, o descifrar códigos de alto secreto, algo que en manos del gigante euroasiático sería suficiente motivo de inquietud para el Gobierno del país norteamericano.Y en lo que será un auténtico efecto boomerang a los que Biden nos tiene acostumbrados [por ejemplo, con las sanciones antirrusas], estas restricciones pueden tener también efectos sumamente perjudiciales para EEUU. Y es que las empresas dedicadas a la fabricación de chips, como Nvidia, Intel o AMD, son las primeras afectadas, ya que para algunas un tercio de sus ingresos procede de clientes chinos."Es un panorama complejo, y desde luego no es un panorama positivo. (…) El hecho de que se impida a un determinado país a acceder a tecnologías que se utilizan en tu país, y en otros países, con el argumento de que pueden aprovecharse de ellas para avanzar, para que su economía y su tecnología avance, es algo impresentable desde el punto de vista de la lógica económica, la lógica de las relaciones internacionales, y una lógica de perspectiva de desarrollo humano", explica el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia."Estos países occidentales que no hacen más que hablar de desarrollo sostenible y todas esas historias, luego hacen cosas como esta, es decir, enfocar su estrategia de competencia con China, ya no en resolver los problemas internos estructurales que tienen EEUU y Europa. Llevamos 15 años prácticamente sin crecer, sobreendeudados, en una situación de hundimiento demográfico, pero 'lo que se nos ocurre' a la hora de competir con China, no es mejorar nuestra situación, sino hacerle daño a China", señala el analista.China se abreEn este sentido, China acaba de lanzar la Iniciativa de Pekín para profundizar la cooperación en conectividad. Lo hizo en el Foro de Alto Nivel sobre Conectividad celebrado durante el tercer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, con el objetivo de mejorar la conectividad de infraestructura integral entre los países socios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, para construir una economía mundial abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todos.Asimismo, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que su país eliminará todas las restricciones a la inversión extranjera en el sector manufacturero, informó la agencia Xinhua. Analistas subrayan que la medida muestra aún más la determinación de China de promover continuamente una apertura de alta calidad con medidas concretas, que también impulsarán el desarrollo del sector manufacturero del país."Efectivamente, esto nos revela las distintas mentalidades, las distintas filosofías que hay en los gobiernos de unos países y de otros. China lleva muchos años haciendo una importantísima apuesta y un importantísimo esfuerzo por el desarrollo interno. Cuando se habla de la evolución de la pobreza y las desigualdades en el mundo en general, con frecuencia se comenta que en los últimos 30 o 40 años, a partir de la Guerra Fría aproximadamente, ha habido una importantísima reducción de la pobreza extrema en el mundo. Pero claro, cuando se ven los datos concretos, vemos como de esa reducción de la pobreza de aproximadamente 900 millones de personas, pues más de 800 millones han sido en China", detalla Adrián Zelaia.

