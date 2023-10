https://sputniknews.lat/20231021/rusia-y-china-autentica-comunion-y-una-autentica-pesadilla-para-occidente-1145009032.html

Rusia y China, auténtica comunión, y una auténtica pesadilla para Occidente

Rusia y China, auténtica comunión, y una auténtica pesadilla para Occidente

China busca cooperar con Rusia para promover el desarrollo y la recuperación de los dos países en particular, y del mundo en general. Lo dijo el presidente del... 21.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-21T17:02+0000

2023-10-21T17:02+0000

2023-10-21T17:02+0000

al contado

china

rusia

🌏 asia

xi jinping

vladímir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/15/1145008875_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_9f70ba4b9201b1d0507ffd07748aac4b.jpg

Rusia y China, auténtica comunión, y una auténtica pesadilla para Occidente Rusia y China, auténtica comunión, y una auténtica pesadilla para Occidente

Liderazgo de mundo multipolarEl jefe de Estado chino afirmó que su país "está dispuesto a trabajar junto con Rusia (...) para enriquecer constantemente la cooperación bilateral con nuevos contenidos, para ser la encarnación de la responsabilidad de los grandes países, para promover el desarrollo y la recuperación de los dos países, para defender la justicia y la imparcialidad internacionales y promover el desarrollo general del mundo".Destacó asimismo que el alcance de la Franja y la Ruta se expande por el continente eurasiático, África y América Latina, al indicar que más de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales suscribieron documentos en el contexto de la iniciativa. Asimismo, detalló que se desarrollan más de 20 plataformas de cooperación internacional, incidiendo en que "se están elaborando proyectos con componentes institucionales que buscan el bienestar de los pueblos".Entonces, el mandatario chino lanzó una sentencia abrumadora: afirmó que la experiencia de los últimos 10 años demostró que el proyecto "está en el lado correcto de la historia y abre el camino correcto para la humanidad", enfatizando que "en el mundo moderno están pasando cambios históricos" y "la modernización en el mundo debe basarse en los principios del desarrollo pacífico, la cooperación mutuamente beneficiosa y la prosperidad para todos".El analista de medios Paco Arnau, sostiene que la Franja y la Ruta "supone un verdadero contraste con lo que es la otra parte del mundo, el mundo unipolar, el imperio decadente de EEUU y sus satélites"."Estamos hablando de iniciativas de cooperación que van encaminadas al progreso, al desarrollo y al bienestar de los pueblos. Y esto contrasta de una forma absoluta con la situación que estamos viviendo en Occidente y lo que significa la política exterior de EEUU en esta fase de decadencia a nivel interno y externo", observa Arnau.Predicar con el ejemploA su turno, Putin declaró que "Rusia y China, como la mayoría de los países del mundo, comparten la aspiración de una cooperación igualitaria y mutuamente beneficiosa para lograr un progreso económico universal sostenible y de largo plazo, y un bienestar social con respeto a la diversidad de civilizaciones y al derecho de cada Estado a su propio modelo de desarrollo".Y tal vez una clara muestra de estas manifestaciones de Putin, hallen su ejemplo más reciente en el acuerdo firmado entre Rusia y Burkina Faso para la construcción de una central nuclear en el país africano. Su objetivo: impulsar la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía atómica, según la agencia de noticias AIB.En este sentido, hay que recordar que Burkina Faso es uno de los países con menor conexión a la red eléctrica, pues apenas el 21% de su población tiene suministro eléctrico. El Gobierno, liderado por el oficial del ejército Ibrahim Traoré, se ha acercado a Rusia, y durante su reciente visita a Moscú, su líder le pidió ayuda a su par ruso para levantar una central nuclear en su territorio.En este sentido, Arnau explica que "desde hace tiempo en las redes sociales había gente que se sorprendía de las imágenes de manifestaciones en países africanos, empezando por Burkina Faso, pero no sólo ahí, con banderas rusas. La gente llevaba banderas rusas a las manifestaciones en señal de protesta frente al neocolonialismo francés, o el imperialismo estadounidense. Y la gente se sorprendía: 'qué tienen que ver estos con Rusia, con Putin'"."Yo creo que hay una trayectoria histórica que no podemos olvidar: la Unión Soviética fue uno de los actores fundamentales en el proceso de independencia y de liberación de países de África y América Latina, frente al colonialismo, al neocolonialismo y al imperialismo. Y, por otra parte, no es nada sorprendente que la gente valore a Rusia y a China, que son países que están invirtiendo en infraestructuras, colaborando y contribuyendo al desarrollo de África, construyendo vías férreas, puentes, hospitales, carreteras, autopistas, mientras Francia los ha estado esquilmando por décadas y extrayendo sus recursos, como el uranio y el petróleo, y EEUU los ha estado directamente masacrando y bombardeando, como es el caso de Libia", detalla Arnau."Estamos ante el contraste de lo que son, no dos bloques, pero sí un nuevo modelo de mundo que supera al unipolar. Un mundo basado en el bienestar, el progreso y el desarrollo de las naciones, en infraestructuras y el bienestar de los pueblos, frente a lo que estamos viendo en Oriente Medio ahora, o lo que hemos visto en Ucrania desde 2014: golpes de ultraderecha, masacres, etc.", concluye Paco Arnau.

china

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

china, rusia, 🌏 asia, xi jinping, vladímir putin, аудио