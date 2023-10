Acusan desde la UE a Von der Leyen de ser proisraelí: "Nos preocupa su apoyo incondicional"

https://sputniknews.lat/20231022/acusan-desde-la-ce-a-von-der-leyen-de-ser-proisraeli-nos-preocupa-su-apoyo-incondicional-1145016932.html

Acusan desde la UE a Von der Leyen de ser proisrael铆: "Nos preocupa su apoyo incondicional"

Unos 800 funcionarios de la Comisi贸n Europea (CE) escribieron una carta para acusarla de adoptar una postura totalmente a favor de Israel, a pesar de que los... 22.10.2023, Sputnik Mundo

La misiva alega que la postura adoptada por la alta funcionaria europea solo es una opini贸n personal, no una declaratoria de Bruselas. Un funcionario consultado por dicho medio asegur贸 que la pol铆tica exterior de la Uni贸n Europea (UE) "la deciden los Estados miembros y el Consejo. Lo dem谩s, con todos mis respetos, son opiniones personales, pueden ser muy... leg铆timas, pero no representan la posici贸n de la Uni贸n Europea como tal". Seg煤n 茅l, la posici贸n del bloque europeo es "restablecer el proceso de paz en Oriente Medio como 煤nica soluci贸n posible para esta cuesti贸n", a帽adi贸.Durante su reciente visita a Tel Aviv, la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, no mencion贸 nada sobre las obligaciones que tiene Israel de respetar el derecho internacional humanitario Justo durante su viaje, las tropas israel铆es pidieron evacuar el norte de Gaza, obligando as铆 al desplazamiento forzoso de millones de personas. Von der Leyen tampoco dijo nada sobre los bombardeos israel铆es sobre Gaza, los cuales han dejado m谩s de 4.000 muertos y muchos m谩s heridos. Por el contrario, tras su reuni贸n con el primer ministro israel铆 Benjam铆n Netanyahu, afirm贸: "Las despreciables acciones de Ham谩s son el sello distintivo de los terroristas. Y s茅 que la respuesta de Israel demostrar谩 que es una democracia". Incluso la propia Uni贸n Europea (UE) tuvo que publicar un comunicado conjunto para externar la postura del bloque m谩s all谩 de las opiniones de Von der Leyen. "Enfatizamos con fuerza el derecho de Israel a defenderse en l铆nea con el derecho internacional y humanitario (...) Reiteramos la importancia de asegurar la protecci贸n de todos los civiles en todo momento, en l铆nea con el derecho humanitario", indica la postura oficial de Bruselas.

