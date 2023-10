https://sputniknews.lat/20231022/estamos-dando-un-triste-ejemplo-candidato-se-retira-de-las-primarias-de-la-oposicion-en-venezuela-1145033664.html

Un candidato se retira de las primarias de la oposición en Venezuela

Un candidato se retira de las primarias de la oposición en Venezuela

El aspirante venezolano de oposición Carlos Prosperi, que participó en las elecciones primarias de esa fuerza política, denunció irregularidades

"No van a contar conmigo para unos resultados electorales sesgados, donde mucha gente no ha podido participar y donde nos impidieron poder hacer los reclamos necesarios para que el pueblo garantizara una verdadera victoria", sostuvo el inconforme.Mediante un mensaje grabado y divulgado a título personal, Prosperi reprochó falta de claridad y de conducción equilibrada del proceso con el que, en fase primaria, la oposición busca articular sus fuerzas políticas en miras a disputar el poder político al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a las fuerzas derivadas del liderazgo del presidente Nicolás Maduro, en un proceso de reconciliación nacional que siguen las partes mediante diálogos mediados por terceros, como Noruega, Barbados y México."Yo decidí participar en las elecciones primarias a pesar de todo lo que habíamos visto porque soy un demócrata, pero yo hoy tengo que hablarle con mucha sinceridad al país, como siempre lo he hecho, hoy nos hemos conseguido con que todo lo que habíamos denunciado en días anteriores es lo que hoy está pasando", expone Prosperi.El aspirante opositor a representante popular acusó que los funcionarios en mesas de votación no recibieron su credencialización de forma oportuna, lo que entorpeció el procedimiento, además de que los centros para emitir el sufragio fueron concentrados de manera desventajosa.Prosperi sostuvo que se le planteó a la Comisión Nacional de Primaria, el organismo articulado para organizar este proceso electoral preliminar, la necesidad de posponer algunos días el proceso para evitar agudizar las irregularidades, sin embargo el requerimiento no fue atendido."Yo tengo un compromiso con el país, con Venezuela, pero yo hoy no puedo avalar cualquier tipo de acciones que atenten contra el derecho a expresarse de los venezolanos", recriminó."Hoy estamos dándole un triste ejemplo al pueblo de Venezuela", sostuvo Prosperi y comparó el mal desempeño de la comisión primaria con las denuncias que como oposición han hecho contra el llamado chavismo, la fuerza política gobernante derivada de la Revolución bolivariana de 1999, y contra su órgano de organización de comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE).Los resultados electorales arrojados por la Comisión Nacional de Primaria no son representativos del sentir venezolano y la falta de acompañamiento técnico derivó en un desastre procedimental, sostuvo Prosperi.Los comicios primarios de la oposición, de acuerdo con el sitio web del organismo que los organizó, tienen como objetivo definir a un candidato de unidad que represente a ese bloque político en las elecciones presidenciales de 2024.El proceso contó con 3.008 centros electorales y 5.133 mesas, distribuidos en 331 de los 335 municipios que constituyen a Venezuela, además de habilitación de sufragio desde el extranjero.La exdiputada María Corina Machado se proyecta como ganadora del ejercicio electoral, con una ventaja de intención de voto, de acuerdo con los estudios de opinión. Prosperi presentó una solicitud de aplazamiento de las primarias. Según él, la Comisión Nacional para el procedimiento distribuyó desproporcionadamente a los observadores en los colegios electorales, con ventajas para Machado.Además de las quejas del aspirante, las elecciones primarias igual parecen haber fracasado: y es que de confirmarse la victoria de Machado, no podrá inscribirse para las presidenciales del segundo semestre de 2024, dado que tiene una inhabilitación dictada por la Contraloría, que le impide ocupar cargos de elección popular hasta julio de 2030. El motivo de la suspensión descansa en su "implicación en tramas de corrupción" y errores en la declaración de bienes, de acuerdo con la institución auditora.

