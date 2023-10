https://sputniknews.lat/20231022/ucrania-pierde-4-aviones-de-combate-y-sufre-cientos-de-bajas-en-un-solo-dia-1145023931.html

Ucrania pierde 4 aviones de combate y sufre cientos de bajas en un solo día

Rusia sigue frustrando todos los intentos de las FFAA de Ucrania de avanzar, infligiendo numerosas pérdidas a su Ejército. En los cielos, las fuerzas rusas... 22.10.2023, Sputnik Mundo

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

ucrania

rusia

La defensa antiaérea rusa derribó tres cazas MiG-29 de las FFAA de Ucrania en las regiones de Dnepropetrovsk y Járkov, así como un avión de ataque Su-25 al noroeste de Donetsk. Además, interceptó ocho proyectiles del sistema de lanzacohetes múltiple Himars y cuatro proyectiles del sistema de lanzacohetes múltiple Uragan. También fueron derribadas 30 aeronaves no tripuladas ucranianas, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.La dirección de JersónReportando la situación en la dirección de Jersón, el organismo militar informó que las FFAA de Rusia frustraron varios intentos de los grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos de forzar el río Dniéper y asestaron golpe contra las unidades y equipos de la 123.ª Brigada de Defensa Territorial del Ejército de Ucrania. Las fuerzas rusas asestaron también golpes contra 147 zonas de acumulación de equipos y personal del Ejército de Ucrania.Como resultado de los ataques rusos en esa línea del frente, las pérdidas de Kiev alcanzaron hasta 60 militares, tres vehículos, una estación de guerra radioelectrónica y un obús D-20. Además, fueron destruidos unos depósitos de municiones de la 4.ª Brigada Acorazada y centro de comunicaciones de la 66.ª Brigada Mecanizada ucranianas. El Ejército ruso eliminó también equipos de defensa antiaérea de las fuerzas aéreas de Ucrania en el aeródromo Starokonstantínov.La dirección de ZaporozhieDetallando el transcurso de la operación militar en la dirección de Zaporozhie, el Ministerio de Defensa de Rusia reveló que las fuerzas rusas repelieron dos ataques de grupos de asalto de la 82.ª Brigada de Asalto Aerotransportada ucraniana cerca de las localidades Verbovoye y Rabótino y asestaron golpe contra militares de la 65.ª Brigada Mecanizada. Las pérdidas de Ucrania en esta dirección ascendieron a 60 militares, cuatro tanques, dos vehículos blindados, cinco camionetas. Las fuerzas rusas asestaron también golpes contra un obús autopropulsado polaco KRAB de fabricación polaca y un obús M777 de fabricación estadounidense. La dirección de Donetsk y el sur de DonetskEl Ministerio de Defensa de Rusia estimó en más de 550 las bajas que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron en las últimas 24 horas en la dirección de Donetsk. El ente añade que el grupo de fuerzas ruso Sur repelió ataques de la 54.ª Brigada Mecanizada y 5.ª Brigada de Asalto ucranianas.El comunicado precisa que estas bajas fueron infligidas en particular cerca de las localidades de Vesióloye, Nikoláevka, Krásnoye, Kurdiúmovka y Vasiukovka en la república de Donetsk.En la dirección del sur, de acuerdo con el organismo militar, el grupo de fuerzas ruso Este asestó golpes al personal de la 79.ª Brigada de Asalto Aerotransportada, 72.ª Brigada Mecanizada y 58.ª Brigada de Infantería Motorizada ucranianas en las regiones de Donetsk y Zaporozhie. Las pérdidas de Ucrania ascienden aquí a 105 soldados, dos vehículos blindados, dos vehículos, así como una instalación sistemas de lanzacohetes múltiples Grad. El comunicado de la Defensa rusa añade también que el Ejército de Rusia eliminó depósitos de municiones y combustible de la 128.ª Brigada de Defensa Territorial.La dirección de Kúpiansk y Krasni LimánEn la línea de operaciones de Kúpiansk, el grupo de fuerzas ruso Oeste repelió tres ataques de grupos de asalto de las 32.ª, 41.ª y 68.ª Brigadas Mecanizadas de las FFAA de Ucrania en la región de Járkov y la república popular de Lugansk. El ente militar informó que las fuerzas rusas eliminaron hasta 15 militares ucranianos y destruyeron un depósito de municiones de la 60.ª Brigada Mecanizada, una estación de guerra radioelectrónica, dos vehículos de infantería y tres vehículos.En la dirección de Krasni Limán, el grupo de fuerzas ruso Centro repelió un ataque de la 67.ª Brigada Mecanizada en la región de Lugansk. Las unidades de las FFAA de Rusia asestaron un golpe contra el personal y los equipos de las 21.ª, 63.ª y 67.ª Brigadas Mecanizadas, así como el 15.ª Regimiento de la Guardia Nacional en la república popular de Donetsk y en la zona forestal de Serebriánskoye. Ucrania sufrió hasta 30 bajas, perdió tres vehículos blindados y tres vehículos. En total, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos: 508 aviones, 253 helicópteros, 8.157 vehículos aéreos no tripulados, 441 sistemas de misiles antiaéreos, 12.869 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.167 lanzacohetes múltiples, 6.847 piezas de artillería de campaña y morteros y 14.567 unidades de vehículos militares especiales.

ucrania

