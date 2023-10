https://sputniknews.lat/20231023/de-la-mano-de-sergio-massa-y-el-gobernador-kicillof-el-peronismo-da-vuelta-la-eleccion-1145037327.html

De la mano de Sergio Massa y el gobernador Kicillof, el peronismo da vuelta a la elección

Bajo el ala de la estratégica provincia de Buenos Aires, el oficialismo revirtió el duro revés de las primarias y se consolida como la fuerza más votada a... 23.10.2023, Sputnik Mundo

Tropezar, caer y levantarse con una fuerza renovada: el peronismo, más que un movimiento, parece el ave fénix de la política argentina. Tras un contundente revés en las elecciones primarias, el espacio encabezado por el ministro de Economía Sergio Massa acusó recibo del golpe y contraatacó con más fuerza que nunca, pese al adverso escenario financiero.Uno de los grandes responsables de la victoria oficialista tiene nombre y apellido: Axel Kicillof. El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se había impuesto por escaso margen en las primarias, superó el 44% de los votos (escrutado casi el 92% de las mesas bonaerenses), convirtiéndose en un activo fundamental de Unión por la Patria. Al no existir balotaje en el distrito más poblado del país, el mandatario ya garantizó su reelección."Fue un voto por la democracia, un voto por las Islas Malvinas y por el respeto a trabajadores y jubilados. Los problemas se resuelven con más Estado, no con menos. No con egoísmo, sino pensando en los demás: siempre fuimos un pueblo solidario", dijo Kicillof en su discurso tras la victoria.Párrafo aparte merece el llamativo estancamiento de Javier Milei, quien en las primarias había dado la sorpresa, al cosechar casi el 29,86% de los votos, posicionándose como el más votado, a contramano de todas las encuestas. Con el 92.96% escrutado, el libertario obtiene el 30,09%.De todos modos, con estos resultados La Libertad Avanza pasará de tener cuatro diputados nacionales a 40: un salto cuantitativo sustancial para una fuerza nacida hace apenas dos años.En tanto, la coalición opositora de Juntos por el Cambio, que parecía categóricamente favorita hasta agosto, quedó definitivamente fuera de carrera, incluso perdiendo votos en comparación con las primarias, cuando había obtenido 28% del total.Un capítulo central de la jornada remite al grado de participación ciudadana: si bien subió cuatro puntos respecto a las primarias, el 74% informado por la Cámara Nacional Electoral constituye el registro más bajo de la historia de unas elecciones presidenciales, en sintonía con el grado de ausentismo arrojado eb las elecciones provinciales distribuidas a lo largo del año.

