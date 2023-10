https://sputniknews.lat/20231023/por-que-es-importante-la-reunion-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-sobre-kosovo-del-23-de-octubre-1145040382.html

¿Por qué es importante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Kosovo del 23 de octubre?

La escalada de tensiones, paz y violencia en Kosovo será el foco de atención de la próxima sesión ordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU. Una nueva ronda... 23.10.2023, Sputnik Mundo

Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aún no han debatido la última crisis, aunque el organismo ejerce como responsable de la seguridad en la provincia meridional serbia y celebra reuniones programadas sobre la cuestión de la autoproclamada república de Kosovo cada seis meses. Sin embargo, no se ha programado ninguna sesión extraordinaria respeto al incidente de Banjska. Polarización dentro del Consejo de SeguridadEsta vez, Serbia estará representada en la sesión abierta por la primera ministra, Ana Brnabic. El presidente del país, Aleksandar Vucic, que había anunciado previamente su participación, delegó esta autoridad a Brnabic unos días antes del inicio de las conversaciones. Se espera que la última exponga cómo ve Belgrado, el camino para desescalar la situación en Kosovo. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, había sugerido anteriormente en un informe emitido para la reunión que la sesión se celebrara a puerta cerrada, con el pretexto de que las tensiones entre los representantes de Belgrado y Pristina fueron evidentes durante la anterior, celebrada el 27 de abril, y que un cambio de formato permitiría "un debate más honesto sobre los retos de la aplicación de los acuerdos de febrero".Al mismo tiempo, el formato cerrado de la reunión requería el acuerdo de al menos nueve miembros del Consejo de Seguridad. Además, tal procedimiento de la sesión no favorece a Serbia que busca transparencia, por lo que es poco probable que sea posible sin compromisos con Rusia y China. Guterres también afirmó en su informe que la máxima prioridad del Consejo de Seguridad es mantener la estabilidad en Kosovo y rebajar las tensiones en el norte de estos territorios, y que los miembros están unidos en el apoyo al diálogo mediado por la UE. Sin embargo, existen profundas divisiones entre los cinco miembros permanentes, ya que EEUU, el Reino Unido y Francia reconocen la independencia de la autoproclamada república y respaldan a su Gobierno, mientras Rusia y China lo rechazan y apoyan firmemente la postura de Serbia. Entre los demás miembros que estarán presentes, siete reconocen a Kosovo (Albania, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Ghana, Japón, Malta y Suiza) y tres no lo hacen (Brasil, Ecuador y Mozambique). Como señala en el informe Guterres, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad también discrepan entre sí sobre el cambio de mandato de la misión de la ONU en Kosovo (la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo o UNMIK). En este sentido, EEUU y el Reino Unido han pedido que se ponga fin al mandato de la UNMIK y se reduzca la frecuencia de las reuniones sobre la situación en Kosovo, mientras que Rusia se opone a esta idea y apoya las reuniones abiertas y periódicas del Consejo de Seguridad. El informe describe la evolución de la situación en Kosovo desde febrero de 2023, cuando Vucic, y el primer ministro de la autoproclamada república, Albin Kurti, aceptaron una propuesta de la UE para normalizar las relaciones, hasta septiembre de este año, cuando el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, explicó la interrupción de las conversaciones diciendo que Kurti había insistido en que Serbia reconociera formalmente a la autoproclamada república antes de que se aplicara el acuerdo de febrero.Incidente en la aldea de Banska Uno de los principales temas de debate en el Consejo de Seguridad serán los sucesos ocurridos en Banjska la noche del 24 de septiembre, cuya investigación está en curso. De acuerdo con las autoridades serbias, durante un conflicto entre un grupo de serbios y las fuerzas de seguridad de Kosovo, un policía de la autoproclamada república murió por la explosión de una mina, mientras que tres serbios fueron asesinados por la Policía, aunque previamente se habían rendido. Al mismo tiempo, Pristina ve a los serbios involucrados en el incidente como terroristas y sus únicos autores y pide a la UE que imponga sanciones a Serbia por su supuesta implicación en los sucesos de Banjska, lo que ha sido negado repetida y categóricamente por Belgrado. Una de las causas fundamentales del agravamiento de las tensiones en Kosovo reside en el rechazo de Prisitna de formar la Comunidad de Municipios Serbios, como estipulan los acuerdos de Bruselas de 2013, con la mediación de la UE. Se incumple, además, el acuerdo de prohibir la presencia de la policía de la república autoproclamada en el norte de la provincia, de población predominantemente serbia. Al mismo tiempo, se informa casi a diario de detenciones de serbios sin motivos ni pruebas. Como se ha advertido repetidamente desde Belgrado, el pueblo serbio de Kosovo lleva años sufriendo el terror de las autoridades de Pristina, que se ha intensificado durante el mandato de Kurti. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó recientemente que la UE no quiere ni puede obligar a sus protegidos kosovares a cumplir lo acordado, y comparó el tratamiento de los acuerdos de Bruselas con el destino de los acuerdos de Minsk: en ambos casos, la UE era el garante y, como afirmó, "cómo es el patrocinador, así es el resultado".

