https://sputniknews.lat/20231026/ciudad-portuaria-mexicana-de-acapulco-devastada-por-el-azote-del-huracan-otis-1145131472.html

Ciudad portuaria mexicana de Acapulco devastada por el azote del huracán Otis

Ciudad portuaria mexicana de Acapulco devastada por el azote del huracán Otis

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El puerto turístico mexicano de Acapulco (oeste) parecía una ciudad devastada por un bombardeo en las primeras imágenes que... 26.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-26T00:14+0000

2023-10-26T00:14+0000

2023-10-27T07:35+0000

américa latina

méxico

acapulco

andrés manuel lópez obrador

sociedad

huracán otis (2023)

desastres naturales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1a/1145131755_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ec67e56ea0a2e72feab18ae56bb30fa7.jpg

Uno de los testimonios de la destrucción en la inmensa bahía rodeada por montañas, donde habitan más de un millón de personas, es un vídeo del recorrido por la Avenida Costera Miguel Alemán que la periodista de la cadena de noticias Televisa Danielle Dithurbide publicó en su cuenta de la red social X. Las imágenes muestran edificios destruidos, muros derrumbados, ventanas de cristal en añicos, árboles y palmeras derribadas, y postes del servicio de energía y telefonía que obstruyen la ruta de 12 kilómetros que bordea la famosa bahía, un escenario casi apocalíptico que refleja el paso de un desastre extremo. Algunos turistas deambulan arrastrando sus maletas, tratando de salir del antiguo puerto, principal destino de las costas mexicanas del Pacífico que quedó incomunicado por las inundaciones, derrumbes y deslaves en las tres carreteras que lo conectan con el resto del país. La franja costera del estado de Guerrero que va desde Acapulco al puerto de Zihuatanejo, a 235 kilómetros de distancia —que fue sacudido por un sismo de intensidad 5 este 25 de octubre—, ha quedado aislada, las embarcaciones con equipos de socorro no han podido atracar por el fuerte y elevado oleaje. Un convoy militar con víveres y unidades de auxilio quedó varado en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero a 100 kilómetros de Acapulco, donde se formó un embotellamiento de autos atrapados entre derrumbes y ríos desbordados, reportó el noticiario de radio y televisión Imagen. Tampoco han podido aterrizar aeronaves, porque los sistemas de radar y comunicación en las terminales aéreas están colapsados. La tarde del miércoles 25 no había reportes de víctimas, pero las autoridades ignoran los daños en la Sierra Madre del Sur que emerge desde el fondo del mar y se eleva a lo largo de la costa, donde viven comunidades indígenas y campesinos pobres. La entidad es la tercera más pobre del país después de Chiapas y Oaxaca, y una de las más asoladas por la violencia el crimen organizado. Daños incalculables y difícil rescate El mando de la operación de emergencia, encabezada por los titulares de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval; de la Marina, almirante Rafael Ojeda, y de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, decidió montar un campamento en Chilpancingo, ante la imposibilidad de llegar por tierra desde la capital del país. Los convoyes de ayuda a los damnificados están atrapados en los gigantescos embotellamientos, mientras unidades militares tratan desesperadamente de remover rocas, árboles, y corrientes de lodo que bloquean las carreteras. El aeropuerto militar portuario resultó dañado durante el paso del fenómeno meteorológico, y no hay posibilidad de volar a la zona, publicó por su parte el periódico El Financiero. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las autoridades desconocían si había víctimas mortales, o personas lesionadas o cuántos damnificados, debido a la incomunicación de las zonas siniestradas, al menos diez horas después de que Otis impactó con poderosos vientos de 270 km/h, ráfagas de hasta 330 km/h, y lluvias torrenciales. La tarde del 25 de octubre, el mandatario apareció en el kilómetro 320 de la Autopista del Sol, que une a la capital con Acapulco, que permanece cerrada desde la entrada del puerto de Acapulco. La Comisión Federal de Electricidad dijo que 60% del suministro de energía continuaba suspendido, después de los cortes preventivos totales durante el paso del ciclón. Las aguas marinas más cálidas de lo usual para un otoño boreal, alimentaron la energía del monstruoso ciclón tropical que atravesó a una velocidad de casi 200 km/h la Sierra Madre del Sur, y aún así se mantuvo como huracán categoría 1, para después avanzar como depresión tropical tierra adentro. WeatherTiger LLC indicó que Otis es "el huracán más fuerte que jamás haya tocado tierra en México para el Pacífico oriental, aunque los registros formales sólo se remontan a alrededor de 1950", publicó el periódico mexicano. La fuerza militar de emergencia desplazada para comandar las operaciones de emergencia es de más de 7.600 efectivos. Las unidades militares se dividieron en dos contingentes, una parte trata de alcanzar la zona costera, y la otra se despliega por la agreste zona montañosa. Una fuerza de reserva especializada en atender desastres naturales de 1.300 efectivos aglutinada en la capital del país, a 380 kilómetros de Acapulco, está presta a entrar en acción, informó la Defensa Nacional. También está preparado para operar el Batallón de Atención a Emergencias, constituido por unos 500 efectivos que incluyen a un grupo especializado en búsqueda en estructuras colapsadas, otro de rescate de alta montaña y una compañía multipropósito. A las 16:00 horas locales (22:00 GMT) el Servicio Meteorológico reportó que Otis "se debilitó a baja presión remanente sobre Michoacán", que colinda con el noreste de Guerrero. Pero el daño, cuya magnitud se desconoce, ya está hecho en el vertiginoso surgimiento y paso del sorpresivo ciclón.

https://sputniknews.lat/20231025/huracan-otis-deja-incomunicado-al-estado-mexicano-de-guerrero-y-al-emblematico-puerto-de-acapulco-1145113359.html

https://sputniknews.lat/20230709/aumentan-los-sistemas-tropicales-en-mexico-a-causa-del-cambio-climatico--video-1141276339.html

méxico

acapulco

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, acapulco, andrés manuel lópez obrador, sociedad, huracán otis (2023), desastres naturales