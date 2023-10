https://sputniknews.lat/20231026/juntos-por-el-cambio-ha-muerto-se-esperan-nuevos-escenarios-de-poder-politico-en-argentina-1145130311.html

"Juntos por el Cambio ha muerto": se esperan nuevos escenarios de poder político en Argentina

"Juntos por el Cambio ha muerto": se esperan nuevos escenarios de poder político en Argentina

El apoyo de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, al libertario Javier Milei tensa la interna de la coalición. En diálogo con... 26.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-26T00:57+0000

2023-10-26T00:57+0000

2023-10-26T13:53+0000

américa latina

argentina

política

javier milei

patricia bullrich

sergio massa

unión cívica radical (ucr)

propuesta republicana (pro)

mauricio macri

horacio rodríguez larreta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/19/1145130559_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d77f60d8cff0d18cfa67db778b881718.jpg

La excandidata a la presidencia por la coalición Juntos por el Cambio, que quedó fuera de la contienda para llegar a la Casa Rosa —sede del ejecutivo argentino— tras la primera vuelta electoral de Argentina, anunció que respalda al candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje de noviembre.Así lo comunicó en conferencia de prensa Bullrich, tras reunirse con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), líder de la coalición —integrada principalmente por los partidos Propuesta Republicana (PRO), Unión Cívica Radical y Coalición Cívica—."No venimos en representación de nuestros partidos, sino representando la fórmula y los apoyos de los 6,2 millones de argentinos que nos acompañaron", aseguró la excandidata. "La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo, con Sergio Massa", opinó.En diálogo con Sputnik, el politólogo argentino Mario Guerrero sostuvo que la decisión tomada por la ahora exaspirante presidencial es "lógica" y "previsible".Para el especialista, durante este periodo estaba claro que gran parte del PRO, que integra Bullrich, estaba más conforme con candidaturas que fueran "por la derecha", incluso mostrando simpatía con el Milei, por disputarle la presidencia del país sudamericano a Massa.El fin de Juntos por el Cambio y la construcción del 'massismo'De acuerdo al experto, los resultados electorales muestran que los espacios políticos se han ido reorganizando. Mientras que Juntos por el Cambio está desapareciendo tal y como se lo conoce, el peronismo ha iniciado "un nuevo proceso de construcción de poder totalmente diferente".Las ambiciones de Massa serían "más amplias" que las del actual presidente Alberto Fernández, consideró Guerrero, para quien su ministro de Economía tendría una intención de construir un "massismo dentro del peronismo".A su vez, el expresidente Macri podría estar pensando en redefinir Juntos por el Cambio y volverlo un espacio político más a la derecha para poder absorber apoyos de Milei en un futuro, indicó el entrevistado.Por otra parte, el escenario electoral de tercios que se dio con la irrupción de Milei podría hablar de un proceso "cíclico" que se da en la esfera política argentina."Estamos en un ciclo en el que, cuando las bicoaliciones [Unión por la Patria y Juntos por el Cambio] son fuertes, puede parecer que tuviéramos dos partidos nomás, pero cuando alguna de las coaliciones se rompe, y en un contexto de tercios, ahí se abre todo un círculo de negociación y hay que ver cómo se va reconfigurando" la esfera política, apuntó.¿Un apoyo que podrá consolidarse?Tras el anuncio de Bullrich, la cúpula de la UCR —encabezada por su presidente, Gerardo Morales, y el senador Martín Lousteau— rechazó el apoyo de la excandidata a Milei y apostó por la neutralidad.En un comunicado publicado a través de X (antes Twitter), la UCR dejó en claro que no apoyará ni a Massa ni a Milei, tras considerar que "ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina".Guerrero consideró que gran parte de Juntos por el Cambio no apoya la candidatura de Milei porque, "más allá del tipo de diferencias que puedan llegar a tener con el kirchnerismo y el peronismo en general, no están dispuestos a apoyar una candidatura de tintes antidemocráticos y de construcción del poder que sugiere Milei".En efecto, sectores como el radicalismo o la Coalición Cívica, no de forma explícita, sino que "por debajo de la mesa", darían un apoyo a la candidatura de Massa, señaló el experto.Los 6,2 millones de votos que reunió la candidata de Juntos por el Cambio en la primera vuelta podrían ser cruciales para un triunfo de Milei o de Massa en el balotaje del 19 de noviembre. Sin embargo, dadas las divisiones en la interna de la coalición liderada por Macri, el apoyo manifiesto de Bullrich "va a contribuir menos de lo que se espera" al candidato de La Libertad Avanza, afirmó Guerrero.Para el experto, el núcleo duro de quienes apoyan al economista libertario se limitaría a los votantes del PRO. No obstante, dentro del mismo partido, militantes del sector del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta — quien quedó en segundo lugar dentro de Juntos por el Cambio en las primarias de agosto—, "ya transfirieron en cierta medida su apoyo a Massa".El 22 de octubre, Massa, obtuvo el 36,68% de los votos; seguido por el libertario Javier Milei, con el 29,98% de los sufragios; Bullrich, que cosechó el 23,83% de las preferencias; el gobernador de la provincia de Córdoba, el peronista Juan Schiaretti, con un 6,78%, y la abogada Myriam Bregman, con un 2,70%.Hasta el momento, Schiaretti y Bregman no han confirmado su respaldo a uno u otro candidato para la segunda vuelta.Con este panorama, Guerrero consideró que Massa, con el apoyo de diversos sectores de la coalición que abanderó a Bullrich, además de los votos provenientes de los candidatos Juan Schiaretti y Miriam Bregman, podría ganar el balotaje "indistintamente de si todo o gran parte del voto del PRO se va para Milei o no".

https://sputniknews.lat/20230930/patricia-bullrich-la-candidata-de-camaleonica-trayectoria-que-promete-orden-en-argentina-1144257242.html

https://sputniknews.lat/20231025/se-rompio-la-oposicion-argentina-traicionaron-a-parte-del-pueblo-que-los-voto-1145128857.html

https://sputniknews.lat/20231023/muchos-argentinos-se-asustaron-de-las-propuestas-extremas-de-milei-y-prefirieron-votar-por-massa-1145037807.html

https://sputniknews.lat/20231025/la-tensa-calma-que-la-primera-vuelta-en-argentina-dejo-en-los-mercados-1145094529.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

argentina, política, javier milei, patricia bullrich, sergio massa, unión cívica radical (ucr), propuesta republicana (pro), mauricio macri, horacio rodríguez larreta, elecciones generales en argentina (2023), 💬 opinión y análisis