Milei suma apoyos clave en miras al balotaje, pero rompió su discurso "anticasta"

El candidato libertario busca ampliar su base electoral y suma a la excandidata presidencial, Patricia Bullrich, quien declaró su respaldo a costas de su coalición. En Estados Unidos, un hombre provocó otro asesinato masivo en el Estado de Maine.

El tiempo en Argentina parece pasar más rápido que en otros lados. En tan solo 24 horas, se rompió la coalición opositora Juntos por el Cambio, cuando sus líderes, Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), anunciaron que apoyarán al candidato libertario, Javier Milei, en el balotaje del próximo 19 de noviembre. Eso impulsó a las cúpulas de partidos miembros, como la Coalición Cívica y el radicalismo, a decir públicamente que esos dirigentes ya no formarán parte, por acercarse a un candidato que, opinan, pone en peligro la democracia.A pesar del beneficio electoral, muchos libertarios también se sintieron traicionados con esta jugada política, porque una de las principales consignas del partido era "ir contra la casta" y, por ende, no aliarse con dirigentes con pasado en política."Macri está destruyendo lo que él mismo construyó, porque perdió el liderazgo; está acostumbrado a funcionar como CEO. Por eso quizás ahora esté intentando que Milei llegue al gobierno, pero que él esté en el poder. Probablemente se arrepiente de no haber sido candidato", añadió.Bacman se refirió al futuro del radicalismo, que se encuentra en una gran disyuntiva. "La mayor parte va a votar a Massa, porque no tiene opción. No puede apoyar a alguien como Milei que quiere eliminar la educación pública, el Banco Central o promover la venta de órganos".Otro fatal tiroteo en Estados UnidosAl menos 18 personas fueron asesinadas y 13 resultaron heridas en Lewiston, Maine, en un tiroteo perpetrado por Robert Card, un instructor de tiro de 40 años. Este es tan solo uno más de los asesinatos masivos que sufre Estados Unidos por la libre tenencia de armas."Lo peor es que, después de cada masacre, la venta de armas sube. De hecho, el 45% de las familias de Maine posee por lo menos una. A nivel nacional, el 32%, pero sigue siendo demasiado. Es casi como una religión", afirmó.

