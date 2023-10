https://sputniknews.lat/20231026/por-que-la-economia-chilena-no-crecera-este-2023-1145133385.html

¿Por qué la economía chilena no crecerá este 2023?

¿Por qué la economía chilena no crecerá este 2023?

El Banco Mundial (BM), en línea con sus estimaciones anteriores, remarcó que este año Chile y Argentina serán las únicas economías de la región latinoamericana que mostrarán decrecimiento.Según el organismo financiero, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) real chileno se contraiga un 0,4% y "que la pobreza aumente en 0,4 puntos porcentuales, alcanzando el 5,2% en 2023". Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía chilena se contraiga un 0,5% este año.El economista de la Fundación Sol Santiago Rosselot explicó a Sputnik que los pronósticos de los organismos internacionales se deben a que Chile sigue enfrentando las consecuencias de la pandemia de COVID-19, periodo en el que el gasto fiscal tuvo un crecimiento significativo para poder enfrentar la crisis sanitaria, pero que se ha ido contrayendo."Ha disminuido el consumo privado, que alcanzó sus niveles más altos en 2021 y 2022, producto de los retiros de los fondos de pensión y el IFE [Ingreso Familiar de Emergencia]. La inversión ha mantenido un crecimiento bajo, respondiendo a las altas tasas de interés, que la desincentivan", señaló Rosselot.Los retiros de los fondos de pensiones y los bonos como el IFE, destinado a las familias más vulnerables, fueron políticas públicas desarrolladas bajo la segunda Administración del presidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) para combatir la crisis económica en medio de la pandemia e inyectar liquidez al mercado.Para el experto en regulación financiera Álvaro Gallegos, los pronósticos del BM y del FMI responden al "diagnóstico que hizo el Banco Central de Chile (BCCh) respecto de las causas de las presiones inflacionarias, que las atribuye principalmente a razones internas, los famosos retiros y las ayudas estatales que surgieron a propósito de la crisis" sanitaria.De acuerdo con el experto, el Banco Central no ha cambiado su diagnóstico, pese a que ya han pasado dos años desde las ayudas monetarias en pandemia, e insistió en que su visión más centrada en los factores internos "lo llevó a desarrollar una política monetaria restrictiva".Para Rosselot el panorama externo tampoco ayuda mucho, entendiendo la dependencia de la economía chilena.Caída de la actividad económicaEn términos generales, la caída de la actividad económica implica un alza en la tasa de desempleo. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, para el trimestre junio-agosto el porcentaje de chilenos desocupados pasó del 7,9% a un 9,0%, en un periodo de 12 meses.En septiembre de 2023, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,7%, para un acumulado de 3,3% en lo que va del año y un alza a 12 meses de 5,1%.De acuerdo con Gallegos, la alta tasa de desempleo es procíclica, puesto que la gente que está desempleada no tiene dinero para gastar, por lo tanto el consumo cae y se genera un inhibidor del crecimiento.La situación "debiese mejorar" en 2024Pese a que el BBCh bajó la tasa política monetaria (TPM) de 11,25 a 9,5% en los últimos tres meses, para Gallegos sigue siendo "restrictiva", por eso no "sorprende la crisis económica y el desempleo".La TPM es un instrumento que utiliza el BBCh para estructurar su política monetaria en función de metas de inflación. Actualmente, el objetivo es mantener la estabilidad de los precios, con un valor meta de 3% y rango de variación entre 2% y 4%, en un horizonte de 24 meses.Gallegos explicó que la TPM está "muy por encima" de lo que uno llamaría tasa neutral, pese a que ha sido bajada. El experto comentó que la política fiscal del 2022 fue restrictiva porque "se ajustó fuertemente y además terminamos con un superávit fiscal. Es decir, hubo una un efecto procíclico de la política fiscal en lugar de intentar amortiguar el efecto recesivo en la economía privada".Pese a lo anterior, Gallegos destacó que la bajada de la TPM ha ido disminuyendo la inflación y la situación "debería comenzar a mejorar".Para Rosselot "La inflación ha ido cayendo, frente a lo cual el BCCh ya ha disminuido la TPM, y sus estimaciones indican que en 2024 y 2025 habría crecimiento económico".

