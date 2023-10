https://sputniknews.lat/20231026/ucrania-podria-quedar-eclipsada-por-el-conflicto-palestino-israeli-1145152209.html

Ucrania quedaría "eclipsada" por el conflicto palestino-israelí

Cada vez son más los analistas y líderes de opinión que consideran que el conflicto en Ucrania recibirá gradualmente menos atención internacional, a medida que... 26.10.2023, Sputnik Mundo

Expertos consultados por el medio Politico afirman que la crisis ucraniana podría recibir mucha menor atención y ayuda financiera a causa del conflicto entre Israel y Palestina, el cual, hasta el momento, no presenta ni de cerca un horizonte pacífico. Los señalamientos sobre la probable incapacidad de los países occidentales de involucrarse en dos conflictos geopolíticos se dan en momentos en que en Estados Unidos tampoco existe certeza sobre si continuará el respaldo militar y financiero al Gobierno de Zelenski. Y es que, aunque en la retórica Bruselas y Washington reafirman su ayuda indiscutible a Ucrania, en la práctica todavía no se aprueba la nueva partida que la Casa Blanca solicitó al Congreso estadounidense: 61.400 millones de dólares para Ucrania y 14.300 millones para Israel. En total, es un paquete de más de 105.000 millones de dólares destinado, en buena medida, a conflictos fuera de las fronteras norteamericanas. El propio primer ministro belga, Alexander De Croo, admitió recientemente que "está claro que el conflicto de Oriente Medio ensombrece un poco lo que ocurre en Ucrania", días después de que el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski también reconociera que "existe el riesgo de que la atención internacional se desvíe de Ucrania, y eso tendrá consecuencias". En el seno de la Unión Europea todavía no hay una postura unánime sobre el conflicto palestino-israelí. Incluso los países miembros han tenido que rectificar las opiniones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien de forma personal ha manifestado una posición abiertamente pro-Tel Aviv. El 15 de octubre pasado, el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo de opinión titulado La guerra entre Israel y Gaza implica decisiones difíciles para Ucrania, en el que estima que la compleja situación actual en el Oriente Medio hace impostergable una negociación de la Administración Biden con Rusia para frenar el conflicto ucraniano.

