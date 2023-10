https://sputniknews.lat/20231027/el-ballet-nacional-de-cuba-celebra-75-anos-nuestra-vida-esta-dedicada-a-la-danza-1145152769.html

El Ballet Nacional de Cuba celebra 75 años: "Nuestra vida está dedicada a la danza" | Video

El 28 de octubre de 1948, Fernando, Alberto y Alicia Alonso fundaron la compañía conocida hoy como Ballet Nacional de Cuba (BNC), dirigida por Viengsay Valdés... 27.10.2023, Sputnik Mundo

Integrante de la última generación de estudiantes formados por el maestro Fernando Alonso y una de las figuras jóvenes más recurrentes en los Festivales Internacionales de Ballet de La Habana, Morejón cumple por estos días con un intenso programa de ensayos y funciones que conmemoran los 75 años de la primera compañía danzaria profesional de Cuba."Las presentaciones iniciales estuvieron dedicadas a los coreógrafos de la isla, entre ellos, Gustavo Herrera y Alberto Méndez. Después vino Leyendas, que reflejó la influencia del ballet español, con piezas como Carmen y Bodas de Sangre, y la agenda continúa con el homenaje a Alicia Alonso a partir de la interpretación de un tríptico de clásicos", explicó la bailarina en entrevista con Sputnik. Las funciones previstas en el Teatro Nacional hasta el 28 de octubre contarán con el protagonismo de los primeros bailarines Viengsay Valdés, Sadaise Arencibia, Anette Delgado, Grettel Morejón, Dani Hernández y Yankiel Vázquez, junto a otros destacados solistas, acompañados por el cuerpo de baile de la icónica agrupación e invitados foráneos.El programa comprende, entre otras obras, Rara avis, La Cenicienta, Coppelia, Don Quijote, y Giselle. "Hemos transitado de una obra a otra con mucha prisa y muy poca pausa, pero siempre nos enriquece esa variedad en roles y piezas a ejecutar", afirmó la primera bailarina del BNC.La compañía, de prestigio internacional, acumula en casi ocho décadas de constituida la puesta en escena de más de 780 obras de 212 coreógrafos.Escuela Cubana de BalletGrettel relató cómo empezó en la danza, casi por azar. "Un vecino me vio un día por la calle y me dijo 'tienes figura de bailarina y yo estoy justamente preparando muchachas para entrar a la escuela, ¿a ti te gustaría?'. Confieso que solamente había visto ballet por la televisión, no había ido al teatro. Sabía quién era Alicia [Alonso], porque a ella todo el mundo la conocía, hasta los niños", evocó.Tras dos meses de entrenamiento, Morejón entró a la Escuela Provincial de Ballet y cinco años después ingresó a la Escuela Nacional, que acumula ya más de seis décadas de historia en la preparación de figuras del arte danzario y bailarines dedicados a la enseñanza.Dirigida primero por el maestro Fernando Alonso y luego por la maître Ramona de Saa, desde finales de 1960 y hasta el presente, la academia forma a los profesores de esa especialidad en la isla, a los integrantes del BNC y del Ballet de Camagüey, en el centro-este del país, y a profesionales de América y Europa.Sin embargo, para Grettel "lo primeros años fueron tediosos, no me gustaban las clases y me parecían lentísimas. Aprendíamos técnicamente cómo son los pasos, la postura y la posición correcta. Después, vi la ejecución de intérpretes como Lorna Feijóo y Alihaydée Carreño, y conocí a maestros que me instaban. Fue así como me enamoré del ballet".Una vez Morejón descubrió escenarios en Europa y América Latina, advirtió las diferencias entre los bailarines de la mayor de las Antillas y los profesionales de otras compañías extranjeras."En nuestras clases de ballet, si bien la nomenclatura de los pasos es exactamente igual, cambia el orden de los ejercicios. Fernando tenía la visión que debíamos empezar esa formación diaria de manera natural, como mismo llegábamos de la calle. En la escuela cubana, no comenzamos con el grand plié o la quinta posición, se dejan para un ejercicio posterior, cuando el cuerpo está más preparado", explicó.El aprendizaje es tan abarcador que incluye asignaturas como: repertorio, composición coreográfica, bailes folclóricos, contemporáneos e históricos, puntas, educación musical, idiomas, preparación física, psicología, pedagogía, apreciación e historia de las artes plásticas y materias propias de los niveles de enseñanza: español-literatura, física, matemática, entre otras.El legado del maestro Fernando AlonsoFernando nació en La Habana (1914-2013), estudió ballet con los profesores rusos Mijaíl Mordking (1880-1944) y Mijaíl Fokine (1880-1942). Debutó en 1937 como bailarín en la Compañía Mordking Ballet e integró en los años siguientes el American Ballet Caravan y el American Ballet Theatre.Además de fundar el Ballet Nacional de Cuba, junto con Alicia y su hermano Alberto Alonso, dirigió esa compañía hasta 1975. Ese mismo año instituyó el Ballet de Camagüey, del que estuvo al frente hasta 1992, y luego aceptó las direcciones de la Compañía Danza Nacional de México y el Ballet de Monterrey, en ese mismo país.Ya luego Grettel supo quién era aquel hombre nonagenario y, a medida que creció bajo su tutela, "la admiración fue mayor, porque no era un maestro común. (...) Veía la vida a través del ballet".El maestro, merecedor del Premio Nacional de la Danza de Cuba y del Benois de la Danse, en Rusia, trasciende como el artífice de la metodología de la escuela cubana a partir de las cinco academias precedentes —francesa, rusa, italiana, danesa e inglesa—, pero con las emociones, peculiaridades y expresividad de sus coterráneos.Fernando llevó su forma peculiar de enseñar este arte a Bélgica, China, Canadá, Colombia, Venezuela. Asimismo llegó a ser vicepresidente del jurado del Concurso Internacional de Ballet de Moscú, entonces Unión Soviética, y juez en los de Varna, Bulgaria, y Nueva York, EEUU. No obstante, nunca dejó de supervisar la enseñanza del ballet en su país.Grettel, que forma parte de la última generación formada por Fernando, junto a otros bailarines como Dani Hernández, Marlén Fuerte y Ely Regina Hernández, describió esas enseñanzas como "una sensación visual que después transformábamos en movimiento" y, sentarse junto a él, afirmó, resultaba una clase de música, arte y mitología griega.Algunas veces, Alonso se sentaba un jueves o viernes en el salón, junto a estudiantes cansados del rigor de la semana y ensayaba con ellos dos o tres horas. "Teníamos frente a nosotros a una persona de 90 años con ganas y fortaleza, no podíamos marcar un ensayo o tomarlo más suave, su figura nos imponía la superación personal", rememoró Grettel."Me enseñó a no llegar a un salón sin saber qué iba a ensayar, sin haber estudiado otros intérpretes. También a apropiarme de un concepto más global de un personaje que no fuera simplemente la ejecución de un paso técnico sobre otro, a hacer mía la historia y bailar de manera más natural, no tan aferrada a estigmas", expresó.La rutina diaria del bailarínMorejón confesó que pasan muchas horas de entrenamiento."Comenzamos a las 9:00 y terminamos a las 17:00. Cuando hay función, a veces, concluimos a la 13:30 y vamos directo para el teatro. Preparamos obras todo el tiempo. Bailamos una pieza hoy y mañana empezamos con la preparación de otro programa que posiblemente su puesta de escena sea dentro de un mes", añadió.Para ello, indicó, deben estar la mayor parte del tiempo física y mentalmente dispuestos, si bien resulta difícil pues también "tenemos problemas, sentimientos, a veces estamos deprimidos o abrumados y eso se refleja en el trabajo diario. Cada uno somos diferentes, pero definitivamente nuestra vida está dedicada a la danza"."El mayor premio de mi carrera fue la suerte de coincidir con maestros excepcionales. Uno no baila solo, ni la inspiración depende solo de nosotros de manera individual. Viene siempre de agentes externos y de coreógrafos que sacan lo mejor de ti: en la escuela, Fernando, y luego el exdirector del Ballet Nacional de Perú Jimmy Gamonet, ya fallecido", refirió.También consideró como privilegios encontrar personas que crearan obras para ella o un ensayo con las maestras Aurora Bosch, Loypa Araujo o María Elena Llorente.

