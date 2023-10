Israel rechaza resolución sobre tregua humanitaria en Gaza: "Es un día oscuro para la ONU"

https://sputniknews.lat/20231027/israel-rechaza-resolucion-sobre-tregua-humanitaria-en-gaza-es-un-dia-oscuro-para-la-onu-1145198339.html

"Hoy es un día que pasará a la infamia. Todos hemos sido testigos de que la ONU ya no tiene ni un ápice de legitimidad o relevancia. Qué vergüenza", añadió. Gilad Erdan también aseguró que "Israel seguirá defendiéndose" para garantizar su "futuro y existencia" como Estado, "librando al mundo de la maldad de Hamás para que nunca pueda volver a amenazar a nadie".Posteriormente, en sus redes sociales, el embajador israelí insistió en que lo sucedido en la Asamblea General fue un hecho "podrido y miserable". El funcionario explicó que, a nombre de Tel Aviv, rechazó la manera en la que se realizó la votación, ya que, dijo, previamente se derribó una enmienda de Canadá a la resolución expuesta por Jordania."La enmienda canadiense tuvo una mayoría, pero no los dos tercios requeridos, por lo que no fue aprobada y no fue incluida en la propuesta jordana. 88 votaron a favor (todavía menos de la mitad de los países de la ONU) y 55 en contra. Luego pasamos a votar sobre la decisión jordana sesgada y dañina: 120 países la apoyaron y 14 se opusieron. 45 se abstuvieron y no fueron contados a efectos de calcular dos terceras partes de los participantes en la elección, por lo que los que [tomaron esa decisión] en realidad ayudaron a que se aprobara [lo expuesto por Jordania]" , agregó.La propuesta avalada en la ONU pide una "inmediata, durable y sostenible tregua humanitaria que lleve a un cese de las hostilidades" en la región, pero sin condenar la violencia de ninguna de las partes. También solicita que el organismo pueda tener un acceso humanitario "irrestricto" a la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 7.000 personas debido a los bombardeos israelíes, de acuerdo con las autoridades gazatíes.La postura adoptada por Naciones Unidas se da a conocer después de que las tropas israelíes anunciaran la expansión de sus maniobras terrestres en el enclave palestino.Según reportes de la agencia Al Mayadeen, los primeros enfrentamientos en tierra ya están sucediendo la noche de este 27 de octubre. "Nos enfrentamos a una incursión terrestre israelí en Beit Hanoun y al este de Bureij, y se están produciendo enfrentamientos violentos sobre el terreno", informaron las Brigadas Al-Qassam, el brazo armado del grupo palestino Hamás.¿Qué postura tiene Hamás?El grupo palestino radical recibió con beneplácito la resolución aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina —opuesto a Hamás— aseguró que existe "una sólida posición internacional de rechazo a la desquiciada agresión de Israel", a medida que la ofensiva militar del país hebreo "alcanza un nuevo nivel de brutalidad".

