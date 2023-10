https://sputniknews.lat/20231027/la-cooperacion-con-china-abre-una-oportunidad-muy-grande-para-colombia-1145162405.html

La cooperación con China abre "una oportunidad muy grande" para Colombia

Colombia y China avanzaron en la firma de acuerdos comerciales, en el marco del encuentro entre Gustavo Petro y Xi Jinping durante la visita del mandatario... 27.10.2023, Sputnik Mundo

El presidente Petro y su hom√≥logo chino, Xi Jinping, avanzaron en la firma de 12 instrumentos de cooperaci√≥n comercial en el marco de la asociaci√≥n estrat√©gica bilateral alcanzada entre ambos pa√≠ses, que supone inversiones chinas en el pa√≠s sudamericano en materia tecnol√≥gica, cient√≠fica, agr√≠cola, ambiental y de infraestructura.A su vez, el mandatario colombiano sostuvo reuniones con representantes de las compa√Ī√≠as chinas encargadas de la construcci√≥n de la primera l√≠nea del anhelado Metro de Bogot√°.As√≠ mismo, uno de los anuncios que marc√≥ la reuni√≥n bilateral fue el proyecto de financiaci√≥n de infraestructura ferroviaria colombiana para unir los oc√©anos Atl√°ntico y Pac√≠fico, en un movimiento estrat√©gico de las inversiones chinas en competencia al Canal de Panam√°."Incluso desde Washington siempre han dicho que Colombia es el principal aliado del hemisferio y digamos que hay una larga historia de relaciones muy estrechas, no solo en t√©rminos econ√≥micos", complement√≥.Mart√≠nez recalc√≥ la importancia para el pa√≠s sudamericano de "generar una integraci√≥n con un pa√≠s en auge, una potencia ascendente y que tiene mucho para contribuir en t√©rminos tecnol√≥gicos, productivos y econ√≥micos" y destac√≥ el activo papel que ha tomado el Gobierno de Petro para ejercer soberan√≠a y mantener relaciones estrat√©gicas con actores no occidentales mediante la pr√°ctica de la "diplomacia econ√≥mica".Si bien no fue consolidada la adherencia del pa√≠s sudamericano a la Iniciativa de la Franja y la Ruta china, los acuerdos de cooperaci√≥n hablan del "fortalecimiento de la agenda estrat√©gica china" en la regi√≥n y el beneficio que significa para Colombia contar con un nuevo socio comercial. "Los acuerdos son amplios y lo que m√°s sobresale es c√≥mo Colombia entra en esa estrategia de inversiones mundiales chinas", puntualiz√≥.Lo que ha planteado el presidente Petro, "ha sido justamente que se invertir√° en proyectos ferroviarios, lo que es una grandiosa oportunidad para desarrollar y recuperar el sistema f√©rreo nacional que se perdi√≥ hace bastantes a√Īos y es una oportunidad para conectar el oc√©ano Pac√≠fico con el oc√©ano Atl√°ntico", se√Īal√≥ Mart√≠nez. "Esa es una de las estrategias de largo plazo que ha planteado el presidente Petro desde el comienzo de su mandato", agreg√≥. Esta aproximaci√≥n hacia la √≥rbita financiera de los BRICS permitir√≠a a Colombia diversificar el financiamiento "para proyectos estrat√©gicos relativos a la reindustrializaci√≥n, la investigaci√≥n en ciencia y tecnolog√≠a", como tambi√©n en "tecnolog√≠as de informaci√≥n y comunicaci√≥n (TIC)", apunt√≥."El patio trasero" de EEUU ha migrado hacia EuropaDe acuerdo con el profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y pol√≠tica exterior del MGIMO, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Boris Mart√≠nov asever√≥ que "EEUU est√° perdiendo influencia en su regi√≥n". Mart√≠nov a√Īadi√≥ que Am√©rica del Sur ya no es considerada "el patio trasero" de EEUU y apunt√≥ que este concepto "ha migrado hacia pa√≠ses de Europa Occidental, mientras Am√©rica Latina se desvincula de tal designaci√≥n". Durante su di√°logo en Pek√≠n, el presidente Gustavo Petro afirm√≥ que estrechar los lazos con China ejemplifica el tipo de relaciones armoniosas que Colombia busca establecer en un mundo que se torna crecientemente multipolar. Al respecto, el director del Instituto de Am√©rica Latina de la Universidad de Anhui, en China, Fan Hesheng, considera que el desarrollo de relaciones entre Colombia y China podr√≠a beneficiar a toda Am√©rica del Sur. Seg√ļn cifras, de enero a diciembre de 2022, China fue el segundo pa√≠s de origen de las importaciones colombianas, con el 24,2%, solo por detr√°s de EEUU, con el 24,3%, seg√ļn datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano.Asimismo, de enero a agosto de 2023 las importaciones desde China a Colombia significaron el 21,2%, ante el 24,2% con Estados Unido. En el mismo periodo, el 4,8% de las exportaciones del pa√≠s sudamericano fueron realizadas hacia ese destino asi√°tico, solo por detr√°s del mismo pa√≠s norteamericano, con 26,6%, y el vecino Panam√°, con el 8,5%.

