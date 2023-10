“No invertir en EEUU”: mazazo al Tío Sam de un director de inversión global de una empresa británica

https://sputniknews.lat/20231027/no-invertir-en-eeuu-mazazo-al-tio-sam-de-un-director-de-inversion-global-de-una-empresa-britanica-1145187953.html

Saltan las alarmasEl que avisa, no es traidor, dice un viejo adagio, al que parece haberse apegado estrictamente este alto gurú de las inversiones de la importante firma británica."Si crees, como yo, que la economía estadounidense se va a desacelerar y que el dólar se debilitará, debes empezar a pensar en invertir en otros lugares. Realmente no me importa si se trata de mercados emergentes, Europa o Japón. Hay una historia relativamente convincente de la que hablar en todas estas áreas", advirtió Kaloo, en lo que fue un auténtico torpedo en la línea de flotación de la economía estadounidense.Por si no había sido lo suficientemente claro, Kaloo detalló: "Mi opinión es que la economía estadounidense sufrirá las consecuencias de mayores rendimientos con una desaceleración significativa", dijo, al predecir que las condiciones que han apoyado un dólar fuerte y el mercado de valores estadounidense, se debilitarán y mucho. El próximo año 2024 será aún más difícil porque, según sus palabras, "las empresas sentirán que se están eliminando los costes de refinanciar la deuda y el exceso de ahorro de los hogares"."Lo que está pasando ahora en el mundo es que se está reconfigurando un espacio económico muy, muy gigantesco, en el que, sobre todo, la inversión se está dedicando a infraestructuras, a sistemas productivos estables, a un tipo de economía que no es la economía de la que han vivido en gran medida los sucesivos gobiernos norteamericanos en los últimos 30 años. Economías reales, economías productivas, que contrastan con la economía financiarizada que tanto ha beneficiado particularmente al dólar desde los años ’70 [década de 1970], y que ha generado, sin embargo, una estructura económica internacional altamente especulativa, altamente dependiente del dólar, pero también dependía de que la moneda principal, el dólar en este caso, tuviera una estabilidad considerable, y que todo el mundo apostara por el dólar por necesidad", observa el Dr. Armando Fernández Steinko.¿Acta de defunción?"Este tipo de noticias, sobre todo cuando se suceden una tras otra a lo largo del tiempo, unida a la evolución de la cotización del dólar, que es un dato muy, muy importante, da una información cada vez más sólida sobre el hecho de que la economía mundial está cambiando, y de que efectivamente el futuro de la economía norteamericana está en entredicho, y con ello, todo el orden económico financiero que conocemos desde los últimos 30 o 40 años. Esto es ‘una cosa muy gorda", advierte el Dr. Armando Fernández Steinko.

