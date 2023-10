https://sputniknews.lat/20231027/orban-los-paises-occidentales-no-se-atreven-a-admitir-la-derrota-de-ucrania-en-el-campo-de-batalla-1145170194.html

Orban: los países occidentales no se atreven a admitir la derrota de Ucrania en el campo de batalla

Es evidente para los expertos militares que Ucrania no puede ganar en el campo de batalla, pero los políticos occidentales no se atreven a admitirlo, declaró... 27.10.2023, Sputnik Mundo

En sus palabras, al inicio del conflicto en Ucrania, los países occidentales ofrecieron a Kiev su visión del desarrollo de los acontecimientos.El triunfo de las fuerzas ucranianas parecía un escenario realista para los políticos europeos, y mientras así fuera, podían prometer financiación, indicó Orbán. De acuerdo con el primer ministro húngaro, la victoria militar parece ahora inalcanzable."Los rusos no perderán en el frente" y que no se puede hablar de "derrocar al presidente ruso, lo que en un principio era parte de la estrategia de Occidente", agregó.Previamente, el primer ministro húngaro afirmó que Budapest no aportará fondos adicionales al presupuesto de la Unión Europea (UE) para su entrega a Ucrania hasta que reciba una justificación de la medida.El Instituto Kiel para la Economía Mundial con sede en Alemania estima que Ucrania ha recibido más de 100.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y apoyo militar de más de 40 países. De esa cantidad de recursos, Washington ha aportado alrededor de 51.246 millones de dólares en asistencia militar, de seguridad, financiera y humanitaria.Orban insta a sustituir a los dirigentes de la UE por incapacidad de enfrentar crisisLos dirigentes actuales de la UE deben ser reemplazados, porque no son capaces de hacer frente a las crisis, aseguró el político.Según el primer ministro, en Bruselas ahora "los líderes no son suficientemente buenos", porque no pueden resolver los problemas que surgieron a causa del conflicto en Ucrania.El primer ministro húngaro destacó que "en cualquier caso, es necesario lograr un cambio" en las elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2024, y hallar a "unos líderes que puedan coordinar la labor de los primeros ministros en tiempos difíciles".

