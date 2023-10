https://sputniknews.lat/20231026/la-ayuda-financiera-a-ucrania-no-va-directamente-a-ucrania-1145151523.html

"Ha sido muy útil e interesante porque nadie sabe que la ayuda financiera a Ucrania no va directamente a Ucrania", aseguró el integrante de la Guardia Nacional de Ucrania, Vitalij Boiko. Agregó que en la Cámara de Representantes tienen la idea de que le han dado mucho dinero a Kiev. Sin embargo, dijo, no pueden ver en dónde se encuentra la ayuda y desconocen cómo se gasta el dinero. Asimismo, declaró que, si bien en Estados Unidos hay muchas personas indecisas sobre continuar la ayuda a Kiev, todavía hay ucranianos que, como él, están dispuestos a seguir luchando. Después del inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, los gastos de Estados Unidos en ayuda a Kiev, particularmente en municiones y equipos militares, alcanzaron sumas exorbitantes, superando los 68.000 millones de dólares.El primer paquete de ayuda militar fue aprobado por los legisladores estadounidenses en marzo de 2022, pocos días después del lanzamiento de la operación militar rusa, por un total de 13.600 millones de dólares. Poco después, en mayo, añadieron otros 40.000 millones de dólares. En septiembre, los políticos estadounidenses lanzaron un paquete más, de 13.700 millones de dólares.A finales de noviembre del año pasado, el presidente del país, Joe Biden, dio luz verde a un nuevo paquete de asistencia de defensa a Ucrania por un total de 400 millones de dólares. Mientras que el 7 de diciembre de 2022, los comités de ambas Cámaras del Congreso aprobaron un presupuesto militar récord para el año fiscal 2023 por un total de 847.300 millones de dólares, de los que 800 millones son para Ucrania. El Instituto Kiel para la Economía Mundial con sede en Alemania estima que Ucrania ha recibido más de 100.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y apoyo militar de más de 40 países. De esa cantidad de recursos, Washington ha aportado alrededor de 51.246 millones de dólares, más de la mitad, en asistencia militar, de seguridad, financiera y humanitaria.Un alto funcionario de Washington dijo en agosto pasado al diario británico The Guardian que la financiación total de Estados Unidos a Ucrania sumará unos 60.000 millones de dólares desde febrero de 2022, si se aprueba finalmente la ayuda solicitada de 24.000 millones de dólares para Kiev. De ese total, 43.900 millones corresponderían para asistencia de seguridad y 18.400 para equipos y adiestramiento militar, inteligencia y defensa de otro tipo, precisó.

