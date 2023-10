https://sputniknews.lat/20231028/israel-se-prepara-para-una-guerra-dificil-en-la-que-pagara-un-precio-por-alcanzar-sus-objetivos-1145211277.html

Israel se prepara para una "guerra difícil" en la que "pagará un precio por alcanzar sus objetivos"

Israel está preparado para una larga lucha para alcanzar sus objetivos estratégicos, afirmó a Sputnik el coronel retirado Gabi Siboni. Sus palabras llegan... 28.10.2023, Sputnik Mundo

El experto, que también dirigió el Programa de Asuntos Militares y Estratégicos y el Programa de Ciberseguridad en el Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén (INSS) en 2006-2020, se refería al hecho de que Israel parece estar preparándose para la siguiente fase de su operación militar, una campaña terrestre para "aplastar y destruir" a Hamás, como la calificó el primer ministro Benjamin Netanyahu.El ala militar de Hamás, las Brigadas Qassam, afirmó el 27 de octubre que sus combatientes están enfrentados a las FDI cerca de Beit Hanoun, en el noreste de la Franja de Gaza. "Las Brigadas Qassam están resistiendo la incursión del Ejército israelí en Beit Hanún y al este de Bureij, y hay violentos enfrentamientos sobre el terreno", comunicó el ala militar en un comunicado. Tras traspasar la frontera, Hamás mató y secuestró a unas 200 personas en comunidades israelíes vecinas. En respuesta, Israel lanzó ataques de represalia y ordenó el bloqueo total de la Franja de Gaza."[La] Franja de Gaza es una zona pequeña. Así que no se pueden tener demasiadas capacidades de maniobra. Pero en cualquier caso, las FDI están bien preparadas y tenemos fuerzas suficientes para encarganos tanto del frente norte como del frente de Gaza y también del frente interno. Estamos preparados para ello. No será fácil, será una guerra difícil. Nunca es fácil, tendremos que pagar precios. Estoy seguro de que, una vez que nos decidamos, alcanzaremos nuestros objetivos. Será una lucha larga y muy difícil. Pero al final conseguiremos nuestros objetivos", afirmó Siboni.En medio de informes de los medios de comunicación e imágenes de vídeo de ataques aéreos a gran escala que tienen lugar en toda la Franja de Gaza, y los informes de fuego de tanques, el portavoz de las FDI Daniel Hagari hizo un discurso televisado el 27 de octubre por la noche, diciendo que su país estaba "preparado en todos los frentes para preservar la seguridad de Israel" y las fuerzas armadas estaban "ampliando sus operaciones terrestres." "Las FDI están operando en todas las dimensiones para alcanzar los objetivos de la guerra", subrayó Hagari. El portavoz añadió que Israel se había comprometido a garantizar la devolución de los rehenes retenidos por Hamás dentro de Gaza. Se calcula que el grupo militante palestino mantiene retenidos a unos 220 ciudadanos israelíes, tras haber liberado anteriormente a varias personas por motivos "humanitarios" y de "mala salud" tras las conversaciones facilitadas por Egipto y Catar.El experto opinó sobre los esfuerzos de los actuales dirigentes israelíes, y en particular del primer ministro Benjamin Netanyahu, por crear una "alianza mundial", con la ayuda de Washington, para ganar la guerra contra Hamás. "Creo que nuestros dirigentes, encabezados por Benjamin Netanyahu, están actuando realmente en esta dirección. Escribí un artículo hace dos días sobre el abrazo de oso de Estados Unidos, porque nos abrazan, sí, pero tendremos que pagar algunos costes por este abrazo. Pero creo que Netanyahu está jugando a este juego con bastante astucia y tratando de encontrar la mejor manera de lograr esta coalición global (...) Y nosotros estamos intentando hacerlo también en referencia a nuestros civiles israelíes secuestrados en la franja de Gaza", destacó.Agregó que hay que "encontrar una manera de manejar eso también. Y en mi opinión personal, la única forma de liberarlos es por la fuerza y mediante nuestra próxima fase de operaciones en Gaza".De hecho, poco después del ataque de Hamás en Israel a principios de octubre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se apresuró a viajar a Tel Aviv para reunirse con el primer ministro Netanyahu y expresarle su apoyo inquebrantable a Israel, su aliado no perteneciente a la OTAN más cercano, al que lleva mucho tiempo proporcionando miles de millones de dólares en ayuda cada año. En esta ocasión, Biden llegó con promesas de nueva ayuda militar masiva, y pregonando el envío de grupos de ataque de portaviones al Mediterráneo oriental como señal a otros actores regionales como el Hizbulá libanés e Irán. Mientras tanto, las fuerzas israelíes siguen bombardeando el enclave con ataques aéreos y artillería, aumentando el número de víctimas civiles en Gaza, la tensión en la frontera entre Israel y Líbano sigue siendo alta. Hizbulá, con sede en Líbano, ha amenazado con repercusiones contra Israel si Tel Aviv prosigue con su anunciada operación terrestre en la Franja de Gaza.Además, a medida que aumenta el número de víctimas civiles, se ha ido produciendo una catástrofe humanitaria en Gaza, con una población de 2,1 millones de personas. El combustible, los alimentos y los suministros médicos se están agotando rápidamente, no hay electricidad y, más recientemente, se han interrumpido los servicios telefónicos y de Internet. El 27 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría una resolución que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza, exigía la liberación de todos los civiles, la protección de la población civil y garantizaba el paso seguro de la ayuda humanitaria al enclave. Sin embargo, tanto Israel como Estados Unidos rechazaron los llamamientos al alto al fuego contenidos en la iniciativa no vinculante presentada por Jordania y una franja de países árabes. En todo el mundo, los manifestantes han expresado su apoyo a los palestinos de Gaza, al tiempo que han advertido del riesgo de que la conflagración palestino-israelí se convierta en un conflicto más amplio en Oriente Próximo."Solo quiero volver a la oportunidad de orquestar (...) al menos una nueva arquitectura de seguridad en la región (...) Y éste, creo, es el objetivo último de esta guerra. Y tenemos que asegurarnos de que esta oportunidad que hemos conseguido a un precio tan alto no la perdamos y, esperemos, no la perdamos, y asegurarnos de que sacamos el máximo partido de este horrible y terrible ataque de Hamás", declaró el coronel retirado Gabi Siboni.

