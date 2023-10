https://sputniknews.lat/20231028/orban-y-fico-se-rebelan-contra-la-ue-quien-sera-el-proximo-en-admitir-derrota-inminente-de-kiev-1145215643.html

Orban y Fico se rebelan contra la UE: ¿quién será el próximo en admitir derrota inminente de Kiev?

Orban y Fico se rebelan contra la UE: ¿quién será el próximo en admitir derrota inminente de Kiev?

Los Estados miembros de la UE no lograron ponerse de acuerdo sobre un presupuesto que asigne 50.000 millones de euros a Kiev. Según un comunicado emitido tras... 28.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-28T18:18+0000

2023-10-28T18:18+0000

2023-10-28T18:19+0000

unión europea (ue)

internacional

ucrania

viktor orban

hungría

🌍 europa

eslovaquia

volodímir zelenski

💬 opinión y análisis

📰 suministro de armas a ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1c/1145217514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8bfd77b7b7eb2c2069636e54afb7b58.jpg

Se trata de un proyecto a gran escala para modificar el presupuesto plurianual, que incluiría la asignación de ayuda monetaria a la Oficina del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, por valor de 50.000 millones de euros para el periodo de 2024 a 2027. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso revisar la asignación de fondos. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, y el líder eslovaco, Robert Fiсo, se opusieron a la aprobación de esta propuesta, indica el diario Politico. Se señala que las enmiendas deben ser reconocidas por los 27 Estados de la asociación.Budapest citó la situación con el banco OTP como principal agravio de esta iniciativa, de la que dependerá el desbloqueo de un tramo de 500 millones de euros para Ucrania del Fondo de Paz de la UE. Orban subrayó a la emisora de radio Kossuth que esperaba a una delegación de la Oficina de Zelenski en Hungría para discutir el problema actual. En su opinión, los países occidentales no se atreven a reconocer la incapacidad de Ucrania para vencer en el campo de batalla. Precisó que "la derrota de las fuerzas armadas ucranianas ya es evidente". El primer ministro cree que la UE supuso inicialmente que la Oficina de Zelenski ganaría, por lo que prometió financiar activamente la campaña.En vísperas de la cumbre, también señaló que Budapest no está dispuesta a dar más dinero a las FFAA ucranianas hasta que no vea una justificación clara de estos gastos. "Lo que tenemos ante nosotros ahora carece de sustancia política profesional. Esto no puede ser", subrayó el primer ministro. Tales acciones de Hungría podrían conducir a su aislamiento en la UE, escribe The Guardian. Se señala que el país ha alcanzado la cima de la soledad, resultado del apoyo del primer ministro a la "posición rusa". Un diplomático de la UE no identificado especificó que si él fuera Ucrania, no compartiría planes "mientras Orban esté en la habitación".A su vez, Fiсo señaló el alto nivel de corrupción en Ucrania. Antes, informó a Ursula von der Leyen de que Eslovaquia solo estaba dispuesta a proporcionar ayuda humanitaria al país. El primer ministro subrayó que la jefa de la Comisión Europea respetaba el derecho soberano de los Estados miembros a no prestar apoyo militar a Kiev.La comunidad de expertos cree que Bruselas presionará más a Orban y Fiсo por su desafío. Se señala que lo más probable es que las partes consigan acordar una cierta cuantía de los pagos finales a las Fuerzas Armadas ucranianas, pero con el tiempo, cada vez más países de la UE empezarán a pronunciarse en contra de la financiación de Ucrania."Hungría y Eslovaquia han ejercido su derecho de veto. Sin embargo, esto tendrá graves consecuencias para ambos países. Bratislava y Budapest se verán privadas de dinero de los fondos de desarrollo. Incluso intentarán disciplinarles con argumentos morales, diciendo que si no estás con Bruselas, entonces apoyas la agresión rusa", afirmó al periódico Vzgliad el politólogo alemán Alexandr Rahr."En la UE hay un principio muy sencillo: nadie negocia con los pequeños países infractores. ¿Qué puede ofrecer Bruselas a Hungría y Eslovaquia? Solo dinero. Sin embargo, Viktor Orban resultó ser un hueso duro de roer. Ahora él y Robert Fiсo serán asados por los medios de comunicación como en una sartén", declaró.Según sus palabras, los argumentos de Orban que "Ucrania ya ha perdido la guerra y que la ayuda occidental no cambiará nada, parecen ser ciertos". En este sentido, continuó, cada vez más países de la UE se opondrán a seguir apoyando a Kiev. Y Bruselas "no aceptará bajo ningún concepto la victoria de Rusia", afirmó.El analista político Vladímir Kornílov señaló también a los medios rusos la rigidez de las posiciones de Bratislava y Budapest. En su opinión, estos países ya han expresado repetidamente su opinión sobre la crisis ucraniana, y solo se les puede persuadir mediante concesiones serias. "Hungría, en particular, insiste en desbloquear los pagos del presupuesto de la UE que le corresponden como compensación por los costes durante la pandemia", señala."Eslovaquia, por su parte, declara abiertamente que solo está dispuesta a proporcionar ayuda humanitaria a la oficina de Zelenski. Es obvio que el conflicto en el seno de la unión crece gradualmente. Sin embargo, las fuerzas de las partes son obviamente diferentes. Bruselas dispone de un gran número de palancas de presión sobre los países díscolos", subrayó."Estoy seguro de que otros países de la UE se unirán pronto a la retórica de Budapest y Bratislava. Es difícil decir exactamente quién se unirá a las filas de los rebeldes. Depende mucho de razones políticas internas. Eslovaquia es un buen ejemplo en este sentido", agregó.Otros analistas políticos centran su atención en las palabras del primer ministro húngaro de que los países occidentales no están dispuestos a reconocer la derrota de Ucrania. En opinión de Stanislav Tkachenko, profesor del Departamento de Estudios Europeos de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo y experto del Club Valdái, las declaraciones de Orban no dejan de ser una prueba de que los europeos aceptan la nueva realidad política.Señaló que antes, la situación política hacía ventajosa la posición de enemistad irreconciliable con Rusia y solo algunos líderes europeos se atrevían a criticar el apoyo al presidente ucraniano. "Ahora el desacuerdo con la política de Bruselas se está convirtiendo en una tendencia notable e influyente", opinó.En este sentido, los nuevos gastos, explicó Tkachenko, deben ser aprobados por el consejo de ministros de la organización, lo que complica considerablemente los planes de Bruselas. "Curiosamente, se habló de 50.000 millones de euros adicionales en favor de Kiev. La cantidad parece innecesariamente excesiva. No creo que la UE sea capaz de dar una cantidad de dinero tan enorme a Ucrania", destacó el analista político.Sin embargo, Vadim Trujachiov, profesor asociado del Departamento de Estudios Regionales Exteriores y Política Exterior de la Universidad Estatal de Humanidades de Rusia, instó a no sobrevalorar el papel de las declaraciones de Orban. "Para que un número realmente grande de líderes de la UE crea que la derrota de Ucrania es inminente, los ideólogos deben dar paso a los pragmáticos en la organización. Quizá esto ocurra en las elecciones de 2024. Sin embargo, el trasfondo negativo en torno al apoyo al cargo de Zelenski es realmente creciente", subraya el experto.En su opinión, algunos países no se atreven a oponerse abiertamente a Bruselas, pero "entre bastidores" intentan poner palos en las ruedas de la financiación de las FFAA ucranianas. "Un vivo ejemplo de esta táctica es Chipre. En este sentido, en un futuro próximo, los pagos a Ucrania se reducirán y acabarán congelándose en la marca mínima. Pero nadie los cancelará por completo", resumió Trujachiov.

https://sputniknews.lat/20231028/hungria-bloqueara-las-nuevas-sanciones-antirrusas-de-la-ue-si-apuntan-al-sector-de-energia-1145213903.html

https://sputniknews.lat/20231028/putin-anticipo-los-problemas-que-sufririan-occidente-y-ucrania-en-el-conflicto-contra-rusia-1145213393.html

unión europea (ue)

ucrania

hungría

eslovaquia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

unión europea (ue), ucrania, viktor orban, hungría, 🌍 europa, eslovaquia, volodímir zelenski, 💬 opinión y análisis, 📰 suministro de armas a ucrania