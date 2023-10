https://sputniknews.lat/20231028/paraguay-busca-el-acuerdo-mercosur-ue-tiene-coherencia-con-su-politica-exterior-1145204318.html

Paraguay busca el acuerdo Mercosur-UE: "Tiene coherencia con su política exterior"

El Gobierno de Paraguay reafirmó su voluntad de alcanzar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), a pesar del reciente ultimátum del presidente... 28.10.2023, Sputnik Mundo

El pasado 25 de octubre hubo una nueva reunión de negociadores de ambos bloques económicos regionales en Bruselas, en búsqueda de alcanzar la firma del acuerdo de asociación.La diplomacia paraguaya destacó las nuevas rondas de negociaciones desde "un enfoque pragmático en los temas pendientes". Los delegados del país sudamericano valoraron la "voluntad de firmar el acuerdo, convencido del potencial del mismo para profundizar los lazos sociales y económicos que unen a las dos regiones".Esta voluntad expresa de Asunción, a través de su Cancillería, llega tras el ultimátum que el presidente paraguayo, Santiago Peña, dio a Bruselas a fines de septiembre, cuando aseguró que si no se logra el tratado de libre comercio (TLC) birregional antes del 6 de diciembre —cuando Paraguay asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, en reemplazo de Brasil—, no continuará con las negociaciones."Será este año o, si no, no sucederá en absoluto", expresó el mandatario. Y declaró, asimismo, que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, es el actor indicado para concretar el acuerdo con el bloque europeo."Creo que el ultimátum de Peña tiene carácter de medida de presión y probablemente sea una estrategia acordada con Lula", puntualizó.Según Heduvan, que las negociaciones se realicen cuando Paraguay asuma la presidencia pro tempore se "perdería un poco el peso político que tiene el Mercosur", dado que el presidente brasileño sigue siendo "la figura más importante del bloque", subrayó.Durante la reciente gira por EEUU, el jefe de Estado paraguayo volvió a lanzar el ultimátum. "Durante los últimos 25 años hemos centrado todos los esfuerzos en un solo acuerdo, el de la UE, que es importante y espero que podamos cerrarlo, pero creo que es hora de mirar hacia adelante", consignó el medio paraguayo ABC.Heduvan consideró que "probablemente, además de ser una medida de presión, el ultimátum de Peña tiene que ver con este reconocimiento de que el acuerdo sería más probable de cerrar con Lula que con otros Gobiernos, incluyendo el suyo propio".Peña tendría intenciones de focalizar su atención en otras regiones para abrir nuevas oportunidades comerciales a partir del 6 de diciembre. Incluso declaró que no se opondría a a un tratado Mercosur-China, pero aseguró que su país no romperá relaciones con Taiwán.Las presidencias pro tempore de Paraguay "en lo general son muy ordenadas, tratan siempre de promover los tratados de libre comercio", indicó Heduvan. Por ello, la voluntad de Asunción para concretar el ansiado acuerdo entre los bloques "tiene coherencia con su política exterior", afirmó.De acuerdo a la experta en relaciones internacionales, es difícil asegurar que el TLC finalmente se concrete, "ya que desde Europa hay varios países proteccionistas, más que nada de las cuestiones agrarias y del comercio agroproductivo, que se encuentran muy en contra de la firma de este acuerdo", apuntó.

