Rusia insta a Israel a no seguir con su "estrategia de tierra quemada" en Gaza

En su entrevista a la agencia de noticias Belta el ministro recordó que hubo "un ataque terrorista totalmente inaceptable contra Israel, y cuando éste, no del todo guiado por el derecho internacional, respondió y anunció públicamente que su represalia sería despiadada y que destruirían a Hamás. Y es imposible destruir a Hamás sin destruir Gaza con la mayoría de la población civil".La destrucción de la Franja de Gaza y la expulsión de 2 millones de residentes del enclave crearán una catástrofe durante muchas décadas, si no siglos, afirmó el canciller. "Si se destruye Gaza, si se expulsa de ella a 2 millones de residentes, como están declarando algunos políticos en Israel y en el extranjero, se creará una catástrofe durante muchas décadas, si no siglos", declaró Lavrov.Agregó que es necesario anunciar programas humanitarios para salvar a la población, que se ha encontrado con un bloqueo: sin agua, sin electricidad, sin alimentos, sin calefacción. El canciller señaló que el proyecto de resolución ruso, que Rusia "junto con China, junto con los países árabes" promovió en el Consejo de Seguridad de la ONU, pretendía lograr exactamente estos objetivos, pero Estados Unidos confirmó con sus acciones respecto al proyecto de resolución "que su tarea es apoyar a Israel de cualquier manera posible, en cualquiera de sus acciones"El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó miles de proyectiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío declaró que el país "está en guerra". En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el Ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos sobre Gaza y está preparando una ofensiva terrestre.Desde el 9 de octubre Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas, si bien el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, adonde se desplazan estos días cientos de miles de civiles por miedo a una invasión que se da por inminente.El 28 de octubre, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de brigada Daniel Hagari, anunció que Israel expandió la escala de sus maniobras terrestres en la Franja de Gaza. Agregó que el Estado judío está preparado para defender la seguridad de Israel "en todos los frentes".

