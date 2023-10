Sube la cifra de muertos por el huracán Otis en México

"Estuvieron ayer hablando mucho de que no se dejaba pasar el apoyo de los ciudadanos, no es así, hay que informarlo, lo que se busca es que todo se dé en orden, pero que no haya ninguna excusa, ningún pretexto de estos buitres y que se deje pasar todo, nada más, advertirles, de que estamos haciendo las cosas de manera organizada y que estamos, también, procurando que haya orden, que no haya robo", relató.