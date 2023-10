https://sputniknews.lat/20231028/venezuela-y-cuba-celebran-resolucion-de-la-onu-el-genocidio-en-palestina-debe-acabarse--1145203757.html

Venezuela y Cuba celebran resolución de la ONU: "El genocidio en Palestina debe acabarse"

El presidente venezolano Nicolás Maduro celebró la resolución aprobada este 27 de octubre en la Asamblea General de las Naciones Unidas que llama a una "tregua... 28.10.2023, Sputnik Mundo

"El mundo exige un alto el fuego inmediato e incondicional en Gaza, con 120 votos a favor en la Asamblea General de la ONU. Clamamos por la paz, el entendimiento y el respeto al derecho internacional", declaró el mandatario del país sudamericano.Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez señaló que su país saluda la resolución propuesta por Jordania en nombre de 22 naciones árabes, y aseguró que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no pueden ignorar el reclamo de la comunidad internacional de "detener la barbarie en Palestina". Más temprano, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que hace un llamado a una "tregua humanitaria" en el conflicto palestino-israelí. La resolución fue aprobada con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones y, concretamente, solicita una "inmediata, durable y sostenible tregua humanitaria que lleve a un cese de las hostilidades" en la región, pero sin condenar la violencia de ninguna de las partes.Adicionalmente pide que se permita a las Naciones Unidas tener un acceso humanitario "irrestricto" a la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 7.000 personas a causa de los bombardeos israelíes, de acuerdo con las autoridades gazatíes.El borrador condena "todos los actos de violencia dirigidos contra civiles palestinos e israelíes, incluidos todos los actos de terrorismo y los ataques indiscriminados". Sin embargo, no menciona al grupo palestino Hamás. La resolución avalada por la ONU sucede luego de que las tropas israelíes anunciaran la expansión de sus maniobras terrestres en la Franja de Gaza. Sin embargo, esta resolución no es vinculante, como sí lo sería en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que actualmente está trabado debido al derecho de veto de algunos de sus miembros.Con todo, Israel rechazó la resolución aprobada en la Asamblea General y aseguró que este "es un día oscuro para la ONU y para la humanidad".El embajador también aseguró que "Israel seguirá defendiéndose" para garantizar su "futuro y existencia" como Estado, "librando al mundo de la maldad de Hamás para que nunca pueda volver a amenazar a nadie".Posteriormente, en sus redes sociales, Erdan insistió en que lo sucedido en la Asamblea General fue un hecho "podrido y miserable". Y, a nombre de Tel Aviv, rechazó la manera en la que se realizó la votación y mencionó que, previamente, se derribó una enmienda de Canadá a la resolución expuesta por Jordania. Horas antes, el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, advirtió que votar en contra de esa "resolución árabe" significa "aprobar esta guerra sin sentido, esta matanza sin sentido".

