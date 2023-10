https://sputniknews.lat/20231029/el-blanco-de-las-sanciones-siempre-se-adapta-y-rusia-no-sera-una-excepcion-1145228689.html

"El blanco de las sanciones siempre se adapta, y Rusia no será una excepción"

"El blanco de las sanciones siempre se adapta, y Rusia no será una excepción"

Las restricciones impuestas tuvieron su impacto solo al principio, pero en la actualidad Rusia se ha adaptado enteramente a tales condiciones. 29.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-29T12:53+0000

2023-10-29T12:53+0000

2023-10-29T12:53+0000

economía

rusia

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

petróleo

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/06/1141301336_0:0:3038:1708_1920x0_80_0_0_9c77ed9bbfc59de886443ee828f443b9.jpg

Rusia no se ha visto perjudicada por la introducción de un precio máximo de 60 dólares por barril para el petróleo ruso, afirma el artículo de Foreign Policy.Mientras las restricciones tuvieron un impacto al inicio, en la actualidad el Kremlin se ha adaptado por completo a ellas, Moscú empieza a realizar más intercambios comerciales con países que no apoyan el techo de precios, enfatiza la publicación.Los defensores de la restricción ofrecen varias opciones para reforzarla, entre ellas la imposición de sanciones a las petroleras rusas y sus intermediarios extranjeros. Pero esto solo perjudicará a la economía mundial, opina el autor del artículo. En el año de 2022, los países del G7 (el grupo conformado por Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón) y Australia alcanzaron consenso para limitar a 60 dólares el precio máximo del barril de petróleo procedente de Rusia con el objetivo de limitar los ingresos Moscú.La idea de imponer un límite de precios en las adquisiciones de petróleo ruso fue propuesta hace varios meses por Estados Unidos. La secretaria del Tesoro de ese país, Janet Yellen, sugirió que el rango de los 60 dólares por barril sería probablemente suficiente para reducir los ingresos energéticos de Moscú y permitir, al mismo tiempo, una producción rentable.Desde la Cancillería rusa declararon al respecto que Moscú simplemente no suministrará petróleo a los países que se sumen a la introducción de un techo de los precios del combustible ruso.

https://sputniknews.lat/20230905/el-precio-de-la-independencia-energetica-de-la-ue-respecto-a-rusia-ronda-el-billon-de-euros-1143375124.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, petróleo, 📈 mercados y finanzas