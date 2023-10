https://sputniknews.lat/20231029/la-camara-de-representantes-de-eeuu-analiza-separar-las-ayudas-a-israel-y-a-ucrania-1145234257.html

La Cámara de Representantes de EEUU analiza separar las ayudas a Israel y a Ucrania

El respaldo financiero y militar de Estados Unidos a Ucrania e Israel debe abordarse en paquetes separados, dijo este 29 de octubre el representante... 29.10.2023, Sputnik Mundo

Más temprano, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguró en entrevista para el mismo medio que, si bien "están sucediendo muchas cosas en todo el mundo, lo que está ocurriendo en Israel requiere atención inmediata".Sin embargo, el apoyo de los republicanos a dividir la ayuda a Tel Aviv y Ucrania choca directamente con las intenciones de la Casa Blanca. Recientemente, el presidente estadounidense Joe Biden solicitó al Congreso más de 75.000 millones de dólares para asistir en materia de defensa y seguridad a Ucrania e Israel. En total, la Administración Biden pidió más de 105.000 millones de dólares en ayuda para Kiev, para Tel Aviv y para otras "necesidades de seguridad nacional".En caso de que los legisladores estadounidenses aprueben la propuesta, se acabarían destinando 61.400 millones de dólares para Ucrania y 14.300 millones para Israel, mientras que 9.150 millones serían asignados en asistencia humanitaria para Ucrania, Israel, Gaza "y otras necesidades". Todo ello para el año fiscal 2024.La solicitud al Congreso se da en momentos en que la Cámara de Representantes tiene una mayoría republicana, lo que podría dificultar los planes de la Casa Blanca. Solo unos días después de que Biden enviara su solicitud, el legislador republicano Eli Crane, exintegrante de los Navy SEAL y miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes denunció que Biden estaba más preocupado por asuntos externos que por los internos. Si bien el parlamentario afirmó que Israel es un socio confiable para EEUU, dijo que no se puede decir lo mismo del actual Gobierno de Kiev, sobre todo debido a los múltiples escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrado en el último tiempo.Asimismo, denunció que el establishment de Washington está decidido a involucrar al país en el conflicto de Ucrania a pesar de que no proporciona ningún beneficio para los intereses estadounidenses. "No tenemos por qué (...) defender a alguien que no es nuestro aliado simplemente para vigilar el mundo", afirmó. "Seguir financiando una disputa por tierras en Europa del Este que no podemos permitirnos, desviar fondos para asegurar nuestra frontera y emparentarla con la guerra existencial de Israel (...) es imprudente e irresponsable", puntualizó.

