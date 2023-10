Los drones FPV rusos arrasan a las tropas ucranianas en la dirección de Artiómovsk | Video

https://sputniknews.lat/20231029/los-drones-fpv-rusos-arrasan-a-las-tropas-ucranianas-en-la-direccion-de-artiomovsk--video-1145218159.html

Los drones FPV rusos arrasan a las tropas ucranianas en la direcci贸n de Arti贸movsk | Video

Los drones FPV rusos arrasan a las tropas ucranianas en la direcci贸n de Arti贸movsk | Video

Desde el inicio de la operaci贸n militar especial en Ucrania, las Fuerzas Armadas rusas utilizan h谩bilmente drones para llevar a cabo misiones sin bajas. En uno... 29.10.2023, Sputnik Mundo

Las im谩genes muestran el lanzamiento de drones FPV con munici贸n acoplada. Adem谩s, se demuestra la derrota de posiciones ucranianas grabada por equipos de control de objetivos."Los efectivos de las tropas aerotransportadas rusas han alcanzado una y otra vez con habilidad y precisi贸n al personal de las FFAA tanto a cubierto como en terreno abierto. El operador que controlaba el dron con unas gafas especiales de realidad virtual detect贸 a uno de los combatientes ucranianos, disparando con armas ligeras desde su trinchera en direcci贸n a nuestras posiciones. El asistente corrigi贸 h谩bilmente el trabajo del operador en la aproximaci贸n al objetivo y grab贸 c贸mo el dron FPV impact贸 con precisi贸n contra el blanco. Un militar ucraniano fue eliminado", reza el comentario del video.El 4 de octubre, el diario estadounidense The Washington Post, que cita las palabras de un soldado ucraniano, escribi贸 que las tropas rusas se est谩n imponiendo en los combates con drones en los cielos de Ucrania. El elemento del Ej茅rcito de Kiev asegura que las fuerzas rusas utilizan veh铆culos a茅reos no tripulados para destruir objetivos m谩s peque帽os y tambi茅n afirma que pueden utilizar dos aparatos al mismo tiempo, lo que indica que Mosc煤 dispone de "reservas de drones mucho mayores" que Kiev.La crisis ucraniana es el primer conflicto mundial a gran escala con drones, y los drones FPV (First Person View), utilizados por primera vez en cantidades grandes a principios de este a帽o, lo est谩n llevando a un nuevo nivel, indica el reportaje del rotativo norteamericano. Aunque son m谩s dif铆ciles de volar que otros drones que lanzan munici贸n, los soldados rusos y ucranianos est谩n movilizando flotas de ellos, afirm贸 el peri贸dico.

