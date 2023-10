https://sputniknews.lat/20231029/ucrania-decide-cortar-el-gas-a-europa-por-que-lo-hace-y-cuales-seran-las-consecuencias-1145231989.html

Ucrania decide cortar el gas a Europa: ¿por qué lo hace y cuáles serán las consecuencias?

Ucrania no tiene intención de prorrogar el acuerdo sobre el tránsito de gas ruso a Europa, que expira a finales de 2024, declaró el jefe de la empresa... 29.10.2023

De acuerdo con el jefe de Naftogaz, Ucrania no necesita ahora el suministro de gas de Rusia y garantiza su tránsito únicamente para apoyar a los países de la Unión Europea (UE), sobre todo a los que no tienen salida al mar. En sus palabras, no hay otras razones para el tránsito. Cherníshov recordó las intenciones de la UE de dejar de consumir combustible ruso para 2027, mientras que Ucrania, según él, quiere que esto ocurra cuanto antes y pretende "acelerar" a Europa.Con tales acciones, Kiev chantajea a Europa para recuperar la atención y los volúmenes anteriores de suministros de armas, indicó a Sputnik el asesor del jefe de la república popular de Donetsk, Yan Gaguin."Ucrania nunca ha sido reacia al chantaje, y ahora lo será sobre el gasoducto, con el hecho de que Europa no recibirá gas ruso gracias a esta no renovación del acuerdo. Ucrania intenta con todas sus fuerzas volver a llamar la atención de EEUU y Europa para continuar con los mismos tramos de dinero y ayuda militar, a costa de los cuales vive la cúpula ucraniana desde hace varios años", explicó Gaguin.¿Qué consecuencias tendrá la ruptura del acuerdo de tránsito de gas entre Rusia y Ucrania?En cuanto a las consecuencias, la ruptura del acuerdo provocará un aumento de precios en el mercado energético mundial, afirmó en una entrevista a Lenta.ru el principal analista del Fondo Nacional de Seguridad Energética, Ígor Yushkov."Los volúmenes [de tránsito] ya son pequeños, pero perderlos significa provocar una escasez adicional de gas en el mercado europeo y hacer subir los precios. No decimos que Europa se vaya a congelar sin el gasoducto ucraniano, pero será un factor de crecimiento de los precios", destacó.Recordó que el contrato para el tránsito de combustible ruso a través de Ucrania expira el 31 de diciembre de 2024. Al mismo tiempo, el experto sugirió que el tránsito se interrumpirá ya en el primer trimestre de 2024.Yushkov señaló que Washington desempeñará un papel importante en este proceso, ya que al empujar a Kiev a dar ese paso, quiere expulsar por completo a Moscú del mercado del gas en Europa.Los países europeos, en su conjunto, se enfrentaron a una grave crisis energética provocada en muchos aspectos por las sanciones contra Rusia debido a su operación militar especial. El presidente del país euroasiático, Vladímir Putin, subrayó que su Estado sigue suministrando combustible a los países europeos y pagando el tránsito de gas a Ucrania porque "tenemos que cumplir con nuestras obligaciones para con nuestras contrapartes". Señaló que aunque Kiev calificó a Moscú de "agresor", no se negó a recibir el pago por el tránsito.En mayo de 2023, Kiev decidió mantener el tránsito de gas ruso para no perder ingresos y porque los partidarios de Ucrania en Europa siguen dependiendo de los suministros del país euroasiático.Desde mayo de 2022, Kiev ha restringido el tránsito de combustible ruso a través de la estación de Sojránovka en el territorio de la república popular de Lugansk, que se incorporó a Rusia tras referendo en septiembre de 2022.Por lo tanto, solamente una entrada, la estación de medición de gas de Sudzha, permanece disponible para el tránsito de combustible a Europa. A su vez, Gazprom declaró que es imposible trasladar todos los suministros a Sudzha desde el punto de vista tecnológico, y que la empresa cumple con todas sus obligaciones ante los consumidores europeos, pagando por todos los servicios de tránsito.Tras la caída de los suministros, Naftogaz presentó una solicitud de arbitraje contra Gazprom en la Corte Internacional de Arbitraje, exigiendo el pago de los servicios no prestados en virtud del contrato de tránsito de gas de 30 de diciembre de 2019.

