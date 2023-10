https://sputniknews.lat/20231030/el-ministro-de-defensa-ruso-anuncia-el-numero-de-bajas-de-ucrania-desde-inicio-de-su-contraofensiva-1145257417.html

El ministro de Defensa ruso anuncia el número de bajas de Ucrania desde inicio de su contraofensiva

El ministro de Defensa ruso anuncia el número de bajas de Ucrania desde inicio de su contraofensiva

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró anteriormente que la contraofensiva de Kiev ha resultado un completo fracaso y que Ucrania ha sufrido bajas... 30.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-30T22:59+0000

2023-10-30T22:59+0000

2023-10-30T22:59+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

seguridad

serguéi shoigú

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

pekín

vladímir putin

occidente

moscú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/03/1144344710_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_e20c186a3beb312e9fcca11f60f80d63.jpg

El titular del Ministerio de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, volvió a corroborar esta cifra en la décima edición del Foro Xiangshan de Pekín, al declarar que el Ejército ucraniano ha perdido más de 90.000 soldados por muerte o lesiones durante la contraofensiva lanzada el verano de este 2023, además de que no ha logrado éxitos significativos en el campo de batalla.Los militares rusos seguirán llevando a cabo "metódicamente y con confianza" sus tareas en la zona de operaciones militares especiales, añadió el mando.Occidente utiliza a Ucrania como ariete para infligir una "derrota estratégica" a RusiaAsí mismo, el ministro de Defensa ruso destacó que Occidente está utilizando a Ucrania como ariete para infligir una "derrota estratégica" a Rusia, después de que Moscú adoptara contramedidas a la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este."Ignorando los legítimos derechos de Rusia a garantizar su seguridad, la Casa Blanca persiguió persistentemente la expansión de la OTAN, que controla, hacia el este", declaró Shoigú en el X Foro Xiangshan de Pekín.El ministro de Defensa señaló a continuación que la política de los países occidentales de intensificar el conflicto con Rusia plantea la amenaza de un choque militar directo entre potencias nucleares."La línea de Occidente de escalada constante del conflicto con Rusia conlleva la amenaza de un choque militar directo entre potencias nucleares, que está cargado de consecuencias catastróficas", declaró en el foro.Shoigu señaló, además, que la retirada de Rusia de la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares no significa la destrucción de este régimen de equilibrio militar-estratégico. "Se trata sólo del deseo de garantizar un equilibrio con Estados Unidos, que nunca ha ratificado este tratado", dijo.Ucrania lanzó su última contraofensiva a principios de junio de este 2023. Tres meses después, Putin declaró que la contraofensiva ucraniana había fracasado, y que ese país europeo había sufrido 71.000 bajas. Varios funcionarios occidentales también se han visto obligados a admitir que la contraofensiva ucraniana no había tenido éxito.

https://sputniknews.lat/20231014/rusia-asegura-ante-la-onu-que-la--contraofensiva-ucraniana-ya-puede-considerarse-terminada-1144740855.html

https://sputniknews.lat/20231030/se-quiebra-la-unidad-en-kiev-reportan-desacuerdos-entre-zelenski-y-la-cupula-militar-1145235966.html

ucrania

pekín

occidente

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, seguridad, serguéi shoigú, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, pekín, vladímir putin, occidente, moscú, otan, 📰 ampliación de la otan