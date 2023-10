https://sputniknews.lat/20231030/exagente-del-mossad-el-conflicto-en-gaza-sera-muy-largo-1145237838.html

Exagente del Mossad: el conflicto en Gaza será "muy largo"

El exjefe de la Dirección de Inteligencia del Mossad, Zohar Palti, dijo al canal de televisión italiano Rai1 que "la guerra en Gaza" será "muy larga" y no... 30.10.2023, Sputnik Mundo

"Estamos llevando a cabo ataques aéreos y terrestres, y esta no es la primera ni la última operación en Gaza. Será una guerra muy, muy larga. Aquellos que piensan que terminará con una operación terrestre se equivocan" dijo Palti en la entrevista.Añadió que las acciones militares no están limitadas en términos de tiempo, e Israel seguirá luchando hasta tener la certeza de que "no habrá más un día como el 7 de octubre".El 7 de octubre, Hamás lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes que eludió el sistema de defensa de Israel. Además de llegar a varias ciudades, el movimiento invadió el país por las fronteras de la porción sur.En respuesta, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el país estaba en guerra y el ejército israelí movilizó a 360.000 reservistas, inició ataques aéreos diarios e inició una ofensiva terrestre. Según la Autoridad Nacional Palestina, la operación podría dejar entre 10.000 y 15.000 muertos.

