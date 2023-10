https://sputniknews.lat/20231030/las-perdidas-ucranianas-aumentan-a-un-nivel-alarmante-1145258531.html

"Las pérdidas ucranianas aumentan a un nivel alarmante"

La revista 'The Economist' publicó un análisis de la situación en el campo de batalla, que incluye testimonios de soldados ucranianos, quienes confirman la... 30.10.2023, Sputnik Mundo

El Ejército ruso dispara "todo lo que tiene" tan pronto como localiza un objetivo, afirmó un comandante de la 47.ª brigada ucraniana, cuyo nombre en código es Hammer, en un artículo publicado por la revista inglesa.Es casi imposible esconderse de un vehículo aéreo no tripulado, añadió en la nota un oficial militar ucraniano con el nombre en clave Mayor. "Si no hay dónde esconderse, probablemente seas hombre muerto", resumió.Rusia tiene una clara superioridad en el número de drones de alta calidad, mientras que los drones ucranianos son ensamblados principalmente por voluntarios y con su propio dinero, según han señalado varios medios internacionales."Un dron puede volar detrás de tus propias posiciones y disfrazarse de 'tuyo'. Sus cámaras pueden no ser muy buenas, pero a 150-160 kilómetros por hora te alcanzará de todos modos", explicó el oficial del Ejército ucraniano.Las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado llevando a cabo una contraofensiva en las regiones del sur de Donetsk, Artiómovsk y Zaporozhie durante los últimos cinco meses, lanzando a la batalla brigadas entrenadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y armadas con equipo extranjero. Pero pese a la multimillonaria inversión extranjera y el respaldo militar de Estados Unidos, junto con sus socios occidentales, Kiev no ha podido lograr avance territorial alguno, y se ha reportado que Washington se encontraba insatisfecho con lo que consideraban una mala estrategia bélica por parte del Gobierno de Volodímir Zelenski.Ucrania ha perdido 90.000 soldados en su intento de "conseguir resultados a cualquier precio", como si "estos no fueran su pueblo", declaró el mandatario ruso.

