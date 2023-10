https://sputniknews.lat/20231031/a-25-anos-de-la-tragedia-del-volcan-casita-nicaragua-es-mas-resiliente-1145270589.html

A 25 años de la tragedia del volcán Casita, Nicaragua es más resiliente

La nación centroamericana conmemoró, justo en las faldas del coloso, el 25 aniversario del derrumbe del volcán Casita, ubicado a 135 kilómetros al occidente de... 31.10.2023, Sputnik Mundo

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1f/1145271681_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_3e6fd136aa5278b9069784399c901d3f.jpg

Ese 30 de octubre de 1998 quedaron sepultadas unas 2.000 personas, en lo que ha sido uno de los mayores desastres registrados en tierras nicaragüenses.Sputnik viajó al Parque Memorial Volcán Casita, edificado sobre una fosa común donde reposan centenas de víctimas de la tragedia "que pudo evitarse", si el entonces presidente Arnoldo Alemán (1997-2002) hubiese ordenado la evacuación de las comunidades afectadas cuando el huracán Mitch azotaba Nicaragua, afirmó la ciudadana Margarita Castro Zeledón, habitante de Posoltega, municipio del departamento de Chinandega, epicentro de la desgracia."La situación en Posoltega era una catástrofe, las personas estaban pidiendo ayuda y no acudían, sobre todo el presidente que estaba de turno, que era Arnoldo Alemán, fue una persona irresponsable e inhumana que no le interesaba ningún pueblo, solo él mismo", manifestó Castro, hija de la fallecida alcaldesa sandinista Felicita Zeledón, quien demandó ayuda a través de una radio emisora de Managua, ante la indiferencia del mandatario de entonces, que desconoció la gravedad de la emergencia.El paso del huracán Mitch por Centroamérica fue devastador. Su movimiento lento hizo que el meteoro se instalara frente a las costas de Honduras y Nicaragua, donde se posó por más de 72 horas, y produjo cerca de 1.900 milímetros de lluvia, que socavaron las paredes del volcán, para luego sepultar a un 30% de las familias habitantes de las comunidades aledañas.Avalancha mortalCastro recordó que la avalancha de lodo se vino abajo antes de las 10:00 horas, tiempo local, de aquel viernes 30 de octubre y arrasó los caseríos de las comunidades El Porvenir, Rolando Rodríguez y Santa Narcisa, situadas en las laderas del volcán, a unos 20 kilómetros de Posoltega, municipio de Chinandega."El pueblose sentía asustado, en silencio, se sentía aquel luto, aquella tristeza por las calles al ver la gran cantidad de muertos que pasaban por el río de Posoltega, se sentían fuertes olores en descomposición", rememoró Castro.A la ceremonia conmemorativa, realizada por el Sistema Nacional para la Atención, Prevención y Mitigación de Desastres (Sinapred), asistió la sobreviviente Carmen Reynaldo González, de 65 años, quien sobrevivió el alud y declaró a Sputnik haber perdido a 82 familiares."Perdí a mi papá, mamá, esposa, hijos, sobrinos, tíos, 82 familiares. Solo sobrevivieron dos hijos míos que no estaban aquí, por eso se salvaron", expresó González.Insensibilidad neoliberalLa insensibilidad de los Gobiernos neoliberales en el tema de la gestión de riesgos ante desastres fue señalada por el director del Sinapred, Guillermo González, como una de las causas del drama de las familias afectadas."Porque hay que entender que una cosa fue el fenómeno natural y otra cosa la indolencia con la que se manejó la situación, y eso hay que mantenerlo en nuestra memoria histórica. Ese día se mostró el desprecio por la vida; hoy estamos construyendo amor, solidaridad, apoyo mutuo, eso tenemos que tenerlo escrito en nuestra conciencia", refirió el funcionario de prevenciones.El experto destacó la voluntad del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional en la ejecución de la política de gestión de riesgos ante desastres que ha organizado a las familias sobrevivientes del deslave del Casita en los Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Atención de Desastre (Comupred), porque considera que es la única forma de prevención de los riesgos y amenazas de deslizamientos, erupciones volcánicas, terremotos e incendios forestales que se presentan en el lugar.Sistema resiliente"Decíamos que esa es la mejor forma de expresar esa voluntad política del Frente Sandinista, que nuestro Gobierno lleva adelante, porque cuando decimos que no va a volver a ocurrir otra situación como la del Casita no es una simple frase, es un conjunto de acciones y estrategias donde ustedes son los principales protagonistas", expuso el funcionario nicaragüense.A 25 años del paso del Mitch, las familias habitantes de las comunidades cercanas al volcán Casita protagonizaron la actualización de sus planes de acción de respuesta comunitaria, que los hace más resilientes, en un país bajo la perenne amenaza, refirieron los líderes comunitarios de Posoltega.

