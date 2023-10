https://sputniknews.lat/20231031/afirman-que-una-rehen-judia-nacida-en-rusia-en-un-video-de-hamas-podria-seguir-con-vida-1145287425.html

Afirman que una rehén judía nacida en Rusia en un video de Hamás podría seguir con vida

Afirman que una rehén judía nacida en Rusia en un video de Hamás podría seguir con vida

Una de las secuestradas por Hamás durante la incursión del 7 de octubre en el kibutz Nir Oz, Elena Trufanov (Yelena Trupanob), de 50 años y nacida en Rusia

"Tenemos pruebas de que está viva en un video que ha difundido Hamás en el que aparecen las tres mujeres que han tomado como rehenes", señaló Grossbart. "Lena está a la derecha, con un vestido de flores azules y blancas que no le pertenece. Es importante señalar que las tres mujeres fueron secuestradas de sus casas en pijama, ya que este incidente tuvo lugar a primera hora de la mañana. Así que, por el momento, esto es todo lo que sabemos", subrayó.Elena, su marido Vitali, su hijo Alexander, de 27 años, y su madre, Irena Tati, de 73 años, se trasladaron a Israel desde Rusia hace 25 años y han vivido en el kibutz Nir Oz desde entonces. Se cree que toda la familia ha sido secuestrada por Hamás, que irrumpió en el kibutz durante el ataque sorpresa. Alexander fue capturado junto con su novia Sapir Cohen, de 29 años, en un apartamento cercano, añadió Grossbart. "Para que quede claro, en este kibutz en particular, cerca de 79 personas fueron secuestradas", especificó Grossbart. Unos diez días después de la incursión, Vitali fue encontrado muerto en las afueras de Gaza. Su hermano viajó urgentemente a Israel desde Rusia a pesar de la situación de guerra en el Estado judío. "Queríamos asegurarnos de que al menos un miembro de la familia estuviera presente durante el entierro", especificó Grossbart.Se cree que del resto de la familia Trufanov, Lena e Irena se encuentran actualmente retenidas como rehenes en la Franja de Gaza, mientras que el paradero de Alexander y Sapir sigue siendo desconocido. Grossbart insiste en que hay señales que indican que Elena está viva. "La vimos en el video en el que mencionaban que era el día 24. Por lo tanto, sabemos que ayer estaba viva", explicó. Grossbart lamentó que el Gobierno israelí no haya facilitado ninguna información a amigos y familiares sobre las personas secuestradas. "Actualmente, estamos con representantes de 239 familias que se encuentran en la misma situación. Aunque creo que el Gobierno y todos los involucrados están haciendo todo lo posible, parece que no se comunican regularmente con nosotros ni solicitan nuestra opinión", mantuvo Grossbart.

