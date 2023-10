https://sputniknews.lat/20231031/defensa-rusa-kiev-podria-planear-ataques-de-falsa-bandera-con-armas-biologicas-1145276286.html

Defensa rusa: Kiev podría planear ataques de falsa bandera con armas biológicas

Durante una mesa redonda organizada por Estados Unidos en Leópolis en agosto-septiembre de 2023, se elaboraron métodos de ataques de falsa bandera con el virus de la gripe aviar con el objetivo de acusar a Rusia de sabotaje biológico. El evento fue dirigido por la representante británica Filippa Lentzos, comunicó Kirílov."Me gustaría señalar la presencia de representantes del SBU y de la Policía Nacional de Ucrania en el evento. Esto se debe no solo al carácter cerrado del evento, sino también a los planes potenciales de los servicios especiales ucranianos para realizar ataques de falsa bandera con armas biológicas", dijo.Al mismo tiempo, Kirílov aseguró que el microorganismo estudiado más recientemente en laboratorios es el virus de la gripe aviar."Tiene la posibilidad de transición entre especies y una alta letalidad para los humanos. No es casualidad que el uso de este agente biológico patógeno en particular se incluyera en el escenario elaborado", señaló el teniente general. Kirílov reveló el plan del experimento lanzado en la región ucraniana de Nikoláev."Después se iniciaría una investigación utilizando el mecanismo del secretario general de la ONU para convencer a la comunidad internacional de la transparencia y la imparcialidad de los datos", detalló Kirílov.También agregó que Estados Unidos mantiene el control sobre algunas instalaciones biológicas ucranianas, y espera reanudar sus actividades tras el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania.El Ministerio de Defensa había señalado que Washington se había visto obligado a limitar su presencia biológico-militar en Ucrania para reducir el daño político de las revelaciones rusas sobre las actividades estadounidenses. Algunos de los proyectos inacabados se trasladaron a Europa del Este, África y el Sudeste Asiático. No obstante, Estados Unidos mantiene un creciente interés por la investigación en Ucrania."El hecho de la puesta en marcha de 'programas científicos' estadounidenses en Ucrania en enero de 2023 fue confirmado por el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, John Kirby. Además, la administración estadounidense mantiene el control sobre algunas instalaciones biológicas ucranianas, esperando reanudar sus actividades una vez finalizado el conflicto", dijo Kirílov.Por ejemplo, en diciembre de 2022, la empresa estadounidense CH2M Hill confirmó en una carta a los contratados ucranianos su intención de seguir recopilando patógenos peligrosos en el oeste del país, a pesar de estar reduciendo el número de laboratorios para almacenar estas recolecciones."Otras tareas incluyen el control de la situación sanitaria y epidemiológica y la puesta en marcha de complejos de 'hardware' y 'software' para la gestión de biorriesgos. Al mismo tiempo, las organizaciones ucranianas deben presentar informes sobre el trabajo realizado en estos ámbitos", añadió.Programa biológico ofensivo de WashingtonEstados Unidos intenta recrear tecnologías para la producción a gran escala de fórmulas biológicas como parte de un programa biológico ofensivo, enfatizó Kirílov.Explicó que la administración estadounidense pretende ampliar la escala del programa de armas biológicas. Kirílov recordó que el 23 de marzo de 2023 se aprobó una nueva estrategia de Washington en el campo de la bioproducción, desarrollada por el Ministerio de Defensa.Kirílov habló también de un programa de formación de especialistas para la aplicación de la estrategia de bioproducción (programa BioFab), que lanzaron en octubre de 2023. "El proyecto está supervisado por el viceministro de Defensa para Investigación y Desarrollo, y la base tecnológica para la formación la proporcionarán nueve grandes empresas de producción especializadas en investigación genómica, bioinformática, trabajo con cultivos de células y tejidos", especificó el teniente general. El programa, según Kirílov, incluye una práctica industrial, que "brinda a los participantes la oportunidad de tomar parte en experimentos reales sobre la producción de biomateriales".Espionaje biológico de EEUU en las fronteras de ChinaEl Ministerio de Defensa de Rusia reveló el espionaje biológico de Estados Unidos en las fronteras de China, Pakistán, Arabia Saudí y Turquía.Una de las tareas del "espionaje biológico" del Pentágono, precisó, era analizar la situación epidemiológica en las fronteras de sus rivales geopolíticos y en las zonas en las que planea desplegar tropas. Para llevar a cabo sus planes, los militares estadounidenses se valían de contratistas y buscaban a personal local con acceso a los ministerios necesarios para los trabajos en el terreno.Para eludir las acusaciones contra el Pentágono, remarcó, algunos proyectos fueron realizados con la cobertura del Departamento de Estado. El programa del Pentágono en Afganistán, detalló, implicaba el estudio de agentes que causan enfermedades peligrosas como la tularemia, una patología que se transmite a los humanos por contacto con roedores salvajes, el ántrax o carbunco y la fiebre aftosa.

