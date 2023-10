https://sputniknews.lat/20231031/economia-mexicana-crece-un-33-interanual-en-tercer-trimestre-de-2023-1145284166.html

Economía mexicana crece un 3,3% interanual en tercer trimestre de 2023

Economía mexicana crece un 3,3% interanual en tercer trimestre de 2023

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció un 3,3% interanual en el tercer trimestre de este año, según la estimación... 31.10.2023

economía

méxico

📈 mercados y finanzas

En comparación con el tercer trimestre del año pasado, por actividad económica la variación fue la siguiente: "las actividades primarias [agropecuarias] incrementaron 5,3%; las secundarias [industriales], 4,5% y las terciarias [comercio y servicios], 2,5%". Con respecto al segundo trimestre del año, y con cifras ajustadas por estacionalidad —que descartan los efectos de las estaciones del año en la actividad económica—, "los resultados de la Estimación Oportuna del PIB trimestral reportan un aumento de 0,9% en términos reales, con respecto al trimestre inmediato anterior [abril-junio 2023]". Con ese resultado, al considerar el crecimiento reportado en el primer semestre del año, "en los primeros nueve meses de 2023 el PIB aumentó 3,5% a tasa anual", indica el informe. A tasa trimestral, el PIB preliminar de las actividades primarias avanzó 3,2%; el de las secundarias, 1,4% y el de las terciarias, 0,6%, comparado con el segundo trimestre del año. El informe preliminar ofrece una visión sobre la evolución de las actividades económicas del país, 30 días después de que termina el trimestre de referencia. Las autoridades financieras esperan alcanzar la meta de crecimiento de un 3,0% al cierre del año. La economía mexicana acumula once bimestres consecutivos al alza tras la pandemia de COVID-19, gracias a la evolución ordenada de los balances fiscales, y una inversión extranjera en máximos históricos, que suma 29.000 millones de dólares, indica un informe de la cartera federal de Hacienda publicado este lunes. El pasado 10 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza su proyección de crecimiento para México en 0,6 puntos porcentuales a 3,2% para este año, según el informe Perspectivas de la Economía Mundial. Esa proyección fue revisada al alza desde el informe de julio pasado en 0,6 puntos porcentuales, hasta el 3,2%, "con la retrasada recuperación pospandemia consolidándose en la construcción y los servicios y por los efectos indirectos de la resiliente demanda estadounidense". Para 2024, el FMI pronostica una expansión de 2,1%.Impulso del consumo y obras públicasEl Grupo Financiero Banco Base comentó que el avance de la segunda economía latinoamericana es impulsado por el consumo interno, las obras públicas de infraestructura estratégica (dos trenes, una refinería y un aeropuerto) y la relocalización (nearshoring) de las cadenas de producción de firmas trasnacionales.El banco privado considera que el crecimiento del PIB de México este año "no es sostenible en el largo plazo, por estar impulsado en parte por la construcción de obras públicas y por las transferencias [programas sociales] que el Gobierno otorga a distintos grupos de la población".Para 2024, Banco Base estima un crecimiento ligeramente mayor a la previsión del FMI; entre un 2,5% y un 3,0%. No obstante, para el siguiente año estima que el crecimiento sufriría un enlentecimiento, con un avance de "entre 0,8% y 1,0%, que implica una leve recesión".El Gobierno comentó que al cierre de julio, la inversión fija bruta aumentó 0,5%, alcanzando un "máximo histórico", con doce meses consecutivos de crecimiento.Un informe presentado por la cartera federal de Hacienda proyecta que, al cierre de 2023, la deuda pública como porcentaje del PIB se mantenga en una "trayectoria estable", que según el presupuesto cumpla el año próximo la meta aprobada de 46,5% como proporción del PIB.La deuda neta del Gobierno Federal fue de 12 billones 334.154 millones de pesos (unos 683.600 millones de dólares, a una cotización de 18,05 pesos por dólar), "manteniendo un portafolio sólido y con baja exposición de riesgo".El 83% de la deuda pública mexicana se mantiene en el mercado interno, y un 76,8% fue contratada a tasa de interés fija y vencimientos a largo plazo.

méxico

2023

Noticias

📈 mercados y finanzas