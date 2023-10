https://sputniknews.lat/20231031/la-escala-global-del-problema-podria-hacer-que-brasil-se-vea-afectado-por-la-guerra-en-israel-1145278587.html

La "escala global del problema" podría hacer que Brasil se vea afectado por la guerra en Israel

La "escala global del problema" podría hacer que Brasil se vea afectado por la guerra en Israel

Una escalada del conflicto entre Israel y Hamás podría acarrear problemas en toda la economía mundial, como un aumento del precio del petróleo y presiones... 31.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-31T14:43+0000

2023-10-31T14:43+0000

2023-10-31T14:43+0000

internacional

brasil

israel

✒️ firmas

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1d/1145227864_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54b7322eac9da1dc1a9e8ce1d2f67494.jpg

En entrevista con Jabuticaba Sem Caroco, podcast de Sputnik Brasil conducido por los periodistas Thaiana de Oliveira y Maurício Bastos, los expertos fueron consultados sobre las posibles implicaciones económicas y diplomáticas del conflicto entre Israel y Hamás para Brasil.Para Mauro Rochlin, economista y coordinador del programa de MBA de la Fundación Getulio Vargas (FGV), la "dimensión global que adquiere el problema significa que Brasil acabará siendo impactado por la guerra", sin embargo, el efecto sobre la economía brasileña será indirecto, ya que el país mantiene relaciones comerciales muy pequeñas con Israel.Felipe Reis, profesor y coordinador del curso de relaciones internacionales de la Universidad Estatal de Paraíba (UEPB), coincide con Rochlin al señalar que, a pesar de no tener datos, comerciar con Palestina es muy difícil, ya que sus territorios están controlados por Israel."Ahora, indirectamente, el conflicto podría afectar a la economía brasileña, puesto que los países involucrados son productores de petróleo", dijo Rochlin, refiriéndose a naciones como Qatar, Arabia Saudita e Irán, que se encuentran alrededor de la región.Samuel Feldberg, profesor de Relaciones Internacionales, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Sao Paulo (USP) y director del Consejo Académico de Stand With Us Brasil, señala que si Irán se involucra en el conflicto, afectaría "a todo el tránsito de petroleros en el Golfo Pérsico, elevando el precio mundial del petróleo".Los efectos del precio del petróleoUn aumento del precio del petróleo, explican los expertos, incrementa la presión inflacionista de forma generalizada, ya que el producto es una materia prima utilizada en diversas etapas de la economía, desde la producción de materiales hasta el transporte de mercancías y personas, como los servicios de transporte público, la aviación y la gasolina.Un aumento del precio del barril de petróleo podría echar por tierra algunos de los logros económicos alcanzados durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que redujo la inflación al 4,5%. Rochlin señala que en mayo del año pasado, en el acumulado de 12 meses, la inflación registraba un 12%."Si miramos dentro de estas cifras, veremos que el impacto del llamado grupo del transporte, que incluye el combustible, es muy pronunciado, muy fuerte. (...) Así que si vemos una nueva subida del precio del petróleo, es obvio que vamos a ver que ocurre algo muy parecido", dijo.Sin embargo, este no parece ser el escenario. El 7 de octubre, cuando se produjo la escalada del conflicto, el precio del barril de crudo Brent alcanzó los 96 dólares en el mercado internacional. Hoy cotiza a 83 dólares, lo que significa que ha habido una caída.De este modo, la situación que se perfila es la opuesta a la que se produjo al inicio del conflicto en Ucrania, que vio dispararse los precios mundiales del petróleo. Rochlin subraya que hay una diferencia fundamental entre ambos escenarios: la presencia de sanciones.¿Y si el conflicto se extiende?En caso de involucramiento de otros actores en el conflicto, como Irán, que, como señaló Feldberg, podría llevar al cierre del Golfo Pérsico, y al aumento del precio del petróleo, Brasil aún puede contar con una solución en manos de Petrobras, aunque tal vez no sea la mejor idea, señala Rochlin.Actualmente, la política de precios de Petrobras ya no está emparejada con el mercado internacional, como lo estaba durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, lo que significa que los cambios en el escenario en el exterior no necesariamente afectan el mercado interno.Esto significa que el impacto podría ser modulado por Petrobras mediante controles de precios, que endeudarían a la empresa, o mediante una política de subsidios del Gobierno."No sé si sería muy inteligente repetir este modelo. (...) El Gobierno de Dilma utilizó aquí controles de precios de los combustibles y el resultado fue que Petrobras se convirtió en una de las empresas más endeudadas del mundo", aseguró Rochlin.Posibles repercusiones para la economía estadounidenseOtro punto de preocupación es el efecto que el conflicto podría tener en la economía estadounidense, que ha prometido implicarse en el conflicto ayudando económicamente a Israel, lo que podría aumentar la inflación en ese país.Feldberg, sin embargo, explica que el tamaño de la economía israelí es irrelevante comparado con el tamaño de la estadounidense y que la ayuda que suele dar Estados Unidos, contrariamente a lo que muchos piensan, contribuye a estimular la economía estadounidense."No se trata de fondos que se transfieren a Israel, sino de una parte de casi 4.000 millones de dólares del presupuesto que se gasta en industrias armamentísticas estadounidenses y, por tanto, estimula la economía de Estados Unidos", afirmó Feldberg.Para Brasil, que ocupa actualmente la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, la mayor consecuencia podría ser diplomática, dijo Reis. Para el profesor de relaciones internacionales, el país ha intentado llegar a un término medio, pero incluso esto ha sido rechazado.Recientemente, Brasil vio cómo su resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, criticada por no condenar suficientemente a ambas partes, era rechazada por Estados Unidos, miembro permanente y único país que votó en contra. "Las posturas son muy extremas", afirmó Reis.Aun así, el amplio apoyo al texto brasileño es un punto destacado en opinión de Reis.Feldberg, sin embargo, critica la inacción de las naciones de la ONU y la propuesta de Brasil en relación con el conflicto. "La ONU es inútil para la diplomacia internacional y este es el modelo que sigue Brasil", concluyó.

https://sputniknews.lat/20231028/hermanos-pero-no-mucho-las-idas-y-venidas-de-la-alianza-estrategica-entre-brasil-y-argentina-1145213036.html

https://sputniknews.lat/20231012/petrobras-volvera-a-venezuela-las-senales-que-acercan-a-la-estatal-brasilena-al-mercado-venezolano-1144646240.html

https://sputniknews.lat/20231031/en-israel-el-apoyo-a-netanyahu-se-esta-agotando-1145267504.html

brasil

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabian Falconi

Fabian Falconi

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabian Falconi

brasil, israel, ✒️ firmas, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio