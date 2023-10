https://sputniknews.lat/20231031/la-solicitud-de-israel-de-evacuar-los-hospitales-de-gaza-seria-una-sentencia-de-muerte-1145270227.html

La solicitud de Israel de evacuar los hospitales de Gaza sería una "sentencia de muerte"

Washington (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) está seriamente preocupada por la petición de Israel de evacuar los hospitales de la Franja... 31.10.2023

"Estamos profundamente preocupados por las acusaciones de instalaciones militares en las proximidades de los hospitales y la solicitud de las autoridades israelíes de que los hospitales, incluidos Al Quds y Shifa, sean evacuados", dice el comunicado, que fue leído ante el Consejo de Seguridad por Lisa Doughten, directora de la División de Financiamiento Humanitario y Movilización de Recursos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por su sigla en inglés)."No hay ningún lugar seguro al que puedan ir los pacientes y aquellos que reciben soporte vital y bebés en incubadoras, mudarse sería casi con certeza una sentencia de muerte", agrega el informe. Más temprano, Griffiths dijo que no hay ningún lugar seguro en la Franja de Gaza y que la ONU no tiene suficientes suministros vitales para ayudar a los desplazados internos. Por su parte, el portavoz de ONU, Stéphane Dujarric, informó que todos los hospitales que siguen funcionando en el norte de Gaza recibieron múltiples órdenes de evacuación en los últimos días. Recordó que varios hospitales fueron bombardeados y evacuados durante el fin de semana. "Es necesario proteger los hospitales. Los hospitales no se pueden utilizar para el combate y las personas que están dentro deben estar seguras", añadió. Dujarric señaló que, desde el inicio de las hostilidades, más de 1,4 millones de civiles tuvieron que abandonar sus hogares. El pasado 7 de octubre el movimiento palestino Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra". En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos y el 28 de octubre Netanyahu anunció que las tropas israelíes atravesaron las puertas de Gaza y procedieron a la segunda fase de la guerra para destruir la infraestructura de Hamás y recuperar a los rehenes. Desde el 9 de octubre Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas, si bien el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, adonde se desplazan estos días cientos de miles de civiles. Las hostilidades han causado hasta la fecha más de 1.400 muertos y casi 5.500 heridos en Israel, y más de 8.000 muertos y unos 19.400 heridos en la Franja de Gaza, según los últimos datos disponibles.

