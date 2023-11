https://sputniknews.lat/20231101/argentina-congela-el-impuesto-estatal-que-se-aplica-sobre-los-combustibles-1145313309.html

Argentina congela el impuesto estatal que se aplica sobre los combustibles

BUENOS AIRES (Sputnik) — El candidato del oficialismo a la presidencia argentina y ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el Estado dejará de recaudar... 01.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-01T12:41+0000

2023-11-01T12:41+0000

2023-11-01T12:45+0000

economía

argentina

impuesto

📈 mercados y finanzas

"En el día de hoy [por este 1 de noviembre] está publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL", refirió Massa durante un mensaje emitido desde el Ministerio de Economía.El postulante presidencial por la coalición gobernante peronista Unión por la Patria, que ganó la primera vuelta de las elecciones generales del 22 de octubre con 36,6% de los votos, puntualizó que el Estado resignará recursos "a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido".Durante su comparecencia, el ministro y candidato dio por terminada la escasez de gasolina y gasoil que provocó que en los últimos días hubiera largas filas de automóviles frente a las estaciones de servicio y que obligó al Gobierno a importar 10 barcos con combustible.Ahora, "con esta garantía de abastecimiento que han planteado las petroleras, la situación crítica se ha superado, pero vamos a estar atentos, porque no vamos a permitir que sobre la base de incrementar un poquito más su ganancia exportando, terminen perjudicando a los consumidores argentinos", advirtió.Las compañías del sector, que buscan exportar al precio internacional del petróleo, solicitaron al Gobierno que les dejaran aumentar los precios entre 20 y 40 por ciento en las últimas horas, "muy por encima de la realidad que un sector de los grandes ganadores de la economía argentina necesitaba a los efectos de seguir invirtiendo", evaluó Massa.Las petroleras no solo se han beneficiado del tipo de cambio diferencial al que acceden con las exportaciones, sino que también consiguieron descuento de impuestos para las importaciones para la producción, observó el candidato presidencial.Con 305.000 barriles diarios, Argentina batió en septiembre un récord en la producción de petróleo desde noviembre de 2008 gracias al impulso de la reserva de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste).Esta formación rocosa, de 30.000 kilómetros cuadrados, alberga la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo.En la segunda vuelta de las elecciones generales, Massa competirá con el postulante de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, que quedó a 6,7 puntos porcentuales de distancia en la primera vuelta.

argentina

argentina, impuesto, 📈 mercados y finanzas