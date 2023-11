https://sputniknews.lat/20231101/ejercito-de-eeuu-es-cada-vez-mas-vulnerable-alrededor-del-mundo-por-su-escasez-de-defensas-aereas-1145303718.html

Ejército de EEUU es "cada vez más vulnerable" alrededor del mundo por su escasez de defensas aéreas

La nota, titulada "Cómo una peligrosa escasez de defensa aérea está dejando a las fuerzas estadounidenses cada vez más vulnerables en Medio Oriente, Asia Oriental y Europa", señala que la participación del Ejército norteamericano en el conflicto en curso entre Israel y Hamás ha puesto en evidencia la escasez de activos de defensa aérea disponibles.Esto se da en un contexto en el que la agresiva doctrina expansionista del Gobierno de Joe Biden, que busca establecer una mayor presencia en distintas regiones y una creciente colaboración militar con un número cada vez más grande de naciones, requiere de un dramático aumento de producción de armamentos que no está ocurriendo.Este problema para los intereses del país norteamericano alrededor del mundo, observa Military Watch, es poco probable que se solucione en el corto plazo debido a las limitadas capacidades de producción de los sistemas de defensa aérea existentes. "Estados Unidos depende de sistemas de defensa aérea terrestres no sólo para sus compromisos en Medio Oriente, sino también en muchos otros escenarios, especialmente en Europa del Este y el Pacífico: en el primero se enfrenta a grandes arsenales de misiles rusos y en el segundo a los arsenales de Rusia, China y Corea del Norte", explica la nota.Y añaden: "Esto ha significado que la asignación de nuevas unidades a Oriente Medio, y las donaciones a Ucrania a principios de año tengan graves implicaciones para el equilibrio de poder en otras regiones".El ritmo tan lento al que el Ejército estadounidense ha podido adquirir nuevos sistemas de defensas aéreas ha garantizado una continua disminución de su capacidad para depender de dichos activos, apunta la nota."El Patriot en particular, a diferencia de los sistemas rivales rusos, chinos y norcoreanos, no puede proporcionar una defensa de área amplia ni disparar 360 grados a su alrededor, lo que limita seriamente los territorios que puede proteger", afirma la nota.Mencionando otros de los puntos débiles del Ejército de EEUU, la revista recuerda que la vulnerabilidad de su tropa a las operaciones con misiles balísticos de corto alcance quedó demostrada por un ataque iraní limitado a principios de enero de 2020, que causó 109 bajas estadounidenses al operar en una base en Irak con misiles autóctonos.Military Watch destaca además el creciente poderío militar de Rusia, China y Corea del Norte, que ha dejado a las fuerzas estadounidenses y a las de sus socios "vulnerables" en Asia y Europa orientales.Por eso Military Watch concluye que las tensiones simultáneas con múltiples potencias militares "mucho más formidables" han colocado a Estados Unidos en una posición mucho más débil para contrarrestar posibles ataques con misiles.

